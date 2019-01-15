Sikorsky и Boeing провели первые испытания скоростного вертолета (ВИДЕО)

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Вертолет SB-1 Defiant совместного производства Sikorsky и Boeing вышел на первые тесты. Пока создатели проводят лишь наземные испытания.

Несмотря на то, что первый прототип сверхскоростного вертолета будущего американские компании Sikorsky и Boeing презентовали совсем недавно, его уже отправили на технические испытания, информирует enovosty.com/news.

Тесты проходят на земле. Сотрудники авиационных корпораций решили похвастаться своими достижениями и загрузили ролик с тестами SB-1 Defiant в Сеть.

Создатели многоцелевого скоростного вертолета надеются, что испытания пройдут успешно и уже в 2019 году удастся совершить первый полет.

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Отметим, эксперты называют проект вертолета SB-1 Defiant одним из наиболее амбициозных. Главной особенностью детища Sikorsky и Boeing должна стать невероятная скорость полета. По словам конструкторов, она будет достигать более 420 км/ч. Благодаря этому новый вертолет сможет в разы оперативные доставлять людей или груз в места назначения.

Помимо этого, SB-1 Defiant часто сравнивают с легендой авиации UH-60 Black Hawk, который стал одним из наиболее распространенных вертолетов в истории человечества. Специалисты даже рассматривают новый аппарат в качестве замены UH-60 Black Hawk.