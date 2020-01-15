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Компания Sikorsky собралась производить для Германии новый тяжелый вертолет «King Stallion»

Главная » Последние новости » Новости технологий » Компания Sikorsky собралась производить для Германии новый тяжелый вертолет «King Stallion»
 
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Компании Sikorsky и Rheinmetall сформировали проектную команду STH из более чем 10 немецких компаний, в которую входят MTU Aero Engines, Autoflug GmbH и Hydro Systems KG. 

Sikorsky, компания Lockheed Martin (LMT), и Rheinmetall, представляющая немецкую отраслевую команду, подали заявку на производство и эксплуатацию Sikorsky CH-53K («King Stallion») в качестве нового тяжелого транспортного вертолета Бундесвера, информирует enovosty.com/news.

«Вся наша команда рада предложить CH-53K: самый эффективный, способный и интеллектуальный вертолет, который обеспечит наилучшую долгосрочную ценность для Бундесвера в течение 21-го века», — сказала Бет Парселла, директор по развитию международного бизнеса.

Парселла подчеркнула, что важно «создать сильную немецкую промышленную команду на раннем этапе и извлечь выгоду из ноу-хау немецких коллег по команде для проекта STH». Это обеспечит качество предложения и, следовательно, высокую доступность CH-53К в ВВС Германии, сказала она.

Майк Шмидт, управляющий директор Rheinmetall Aviation Services GmbH заявил: «Немецкие компании будут играть важную роль в успехе программы CH-53K. Для отрасли это означает создание многих новых рабочих мест для высококвалифицированных сотрудников». «Sikorsky и Rheinmetall готовили заявку вместе в течение длительного периода времени — это укрепило связи в нашей команде. Мы превратились в высокоэффективное подразделение», — добавил Шмидт.

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У CH-53K самые лучшие на сегодняшний день конкурентные преимущества — скорость, безопасность и эффективность. Его авионика и оцифрованные системы управления полетом предназначены для будущих обновлений программного обеспечения, а его внутренняя полезная нагрузка может быть существенно увеличена в будущем с помощью относительно простых модификаций. Интегрированная сенсорная система позволяет летательному аппарату прогнозировать и предотвращать проблемы на ранней стадии и, таким образом, радикально снизить затраты на техническое обслуживание, что является ключевым элементом для обеспечения высокой готовности парка.

Кроме того, CH-53K оборудован системой воздушной дозаправки, полностью совместимой с самолетом-заправщиком Lockheed Martin KC-130J, который планирует эксплуатировать Бундесвер, и который уже используется Францией. Благодаря конструкции грузового отсека, CH-53K легко вмещает паллеты воздушного транспорта, что позволяет быстро обрабатывать грузы между ним и транспортными самолетами с фиксированным крылом, такими как C130-J и A400M. Это означает, что вертолет может использоваться, в частности, в местах, где эти самолеты не могут приземлиться.

Благодаря своей универсальности CH-53K может использоваться для тактической перевозки персонала и грузов, а также для оказания помощи при бедствиях, гуманитарных миссиях, медицинской эвакуации или боевых поисково-спасательных операциях (CSAR). Например, ни один другой тяжелый вертолет в мире не способен перевезти больше воды для борьбы с пожарами и одновременно перевозить материалы и персонал. Сочетание высокой скорости полета, большой пропускной способности и длительной выносливости в эксплуатационных зонах позволяет CH-53K транспортировать в четыре раза больше воды, чем его конкуренты.

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CH-53K будет безопаснее и проще в эксплуатации, в то же время он будет оборудован высокотехнологичными системами для защиты пилотов, экипажа и грузов.

Sikorsky Aircraft — американское самолёто- и вертолётостроительное предприятие, разрабатывающее и производящее летательные аппараты, основанное учёным-авиаконструктором киевлянином Игорем Ивановичем Сикорским.

По материалам: FT


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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