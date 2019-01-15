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Китайский зонд вырастил хлопок на обратной стороне Луны

Главная » Последние новости » Новости технологий » Китайский зонд вырастил хлопок на обратной стороне Луны
 
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Китай заявил об успешном эксперименте, проведенном на «темной» стороне Луны аппаратом «Чанъэ-4». На земном спутнике проросли первые хлопковые семена.

На невидимой для нас части Луны Китай провел успешное биологическое исследование. На зонде «Чанъэ-4» проросли семена хлопка. Таким образом, данное событие войдет в историю как первый успешный биоэксперимент на Луне, информирует enovosty.com/news.

Отметим, что «Чанъэ-4» привез на спутник семена нескольких видов растений и насекомых. В аппарате, помимо хлопка, находятся еще и яйца шелкопряда, рапс, картофель, резуховидка, дрожжи и плодовая мушка.

Все образцы расположены внутри лунного зонда. «Чанъэ-4» уже отправил на Землю фото с первым проросшим образцом хлопка. Именно ему удалось выпустить побег при низкой гравитации и высоком уровне радиации. На данный момент ученые также тщательно отслеживают поведение других биологических образцов.

Справка. На Луне уже происходили биологические эксперименты. Однако все они были неудачными. В рамках миссии «Аполлон-17» на земной спутник астронавты взяли образцы сенной палочки, бобы и их проростки. Американцы тогда исследовали радиационное влияние. Помимо этого, астронавты привезли на Луну еще и сумчатых мышей (находились в специальном ящике). На всех животных были прикреплены датчики уровня радиации. Добавим, что мыши смогли прожить 12 дней.

Читайте: Китай выложил в Сеть видеозапись посадки космического аппарата на обратную сторону Луны


Автор: Катерина Лукьянчук
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