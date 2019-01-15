РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости технологий

15.01.2019 г.
15:02Гарвардский астроном: Оумуамуа – огромный космический корабль, а не астероид
11:51Китайский зонд вырастил хлопок на обратной стороне Луны
14.01.2019 г.
21:20Ученые заявили, что сквозь Солнечную систему мчится темная материя
12:33Землю накроет сильная магнитная буря
13.01.2019 г.
14:51Ученые: Черные дыры могут быть порталами в другое измерение
13:58В американских супермаркетах появились умные тележки, заменяющие кассиров (ВИДЕО)
12:36Япония разрабатывает ударные самолеты для ведения электронной войны
Все новости технологий

Аналитика

15.01.2019139

Европа-2019: ультраправый психоз или неолиберальный застой?

Европа-2019: ультраправый психоз или неолиберальный застой?
Европа живет ожиданием выборов в Европарламент в мае 2019 года. Выборы эти могут существенно изменить политический ландшафт именно континентальной части ...
14.01.2019650

Итоги дня: Жесткое давление Москвы на Варфоломея, тучи над «Северным потоком-2» и протестное настроение россиян

Итоги дня: Жесткое давление Москвы на Варфоломея, тучи над «Северным потоком-2» и протестное настроение россиян
Строители "Северного потока – 2" просят Меркель о защите, грипп продолжает уносить жизни украинцев, а больше половины россиян выступают за отставку правительства ...
11.01.20191679

Итоги дня: Недооцененная гривна, обещания Гриценко и секс по-новому

Итоги дня: Недооцененная гривна, обещания Гриценко и секс по-новому
В Украине заработали новые правила секса, американские прокуроры заинтересовались украинцами, а Анатолий Гриценко заявил о намерении бороться за кресло ...

Последние новости

15.01.2019 г.
15:37 В Украине зафиксирован новый случай ботулизма: болезнь спровоцировали маринованные грибы
15:32 Капитуляция как компромисс для Москвы, - Казарин
15:30 Совет Европы встала на защиту украинцев в России
15:02 Гарвардский астроном: Оумуамуа – огромный космический корабль, а не астероид
15:00 Определены лауреаты 23-й общенациональной программы «Человек года – 2018»
14:57 Украинских моряков на суде в Москве встретили возгласами "Слава Украине" (ВИДЕО)
14:48 Определены обладатели международных и специальных премий 23-й общенациональной программы «Человек года – 2018»
14:35 Пенсии по-новому: Кто останется без денег, а кто - разбогатеет
14:16 Это не шутки: Трамп хотел вывести США из НАТО, - СМИ
14:10 Важный шаг в освобождении Украины: Около 70 приходов бывшей УПЦ МП перешли в украинскую поместную церковь
14:10 Ученые рассказали, как узнать лжеца по носу
13:34 Пожар в здании Киево-Печерской лавры: полиция поймала подозреваемого
13:15 Назвали опасность короткого сна
12:52 Медики назвали фрукт, снижающий риск развития онкологии
12:26 Туристов перед смертью пытали: новые подробности смерти группы Дятлова
11:51 Китайский зонд вырастил хлопок на обратной стороне Луны
11:29 Только европейские стандарты ведения бизнеса сделают Украину привлекательной для инвестиций, считают в компании «Пластикс-Украина»
11:25 Польша построит искусственный остров рядом с Россией
11:24 Тимошенко: главная задача нового президента Украины - поднять экономику
10:58 США будут контролировать границу с Мексикой до сентября
10:45 Румыния включилась в борьбу против «Северного потока 2»
09:49 Стало известно, как Путин получает пенсию и зарплату
09:38 У Путина провалили переговоры с Японией о Курилах
09:20 В Украине не исключают нового повышения цены на газ
08:54 Очередной фейк о томосе: В РФ не смогли даже нормально соврать
08:41 В США технологию российского истребителя Су-57 назвали "допотопной"
08:26 Делимая Россия: Как спонсоры партии власти в РФ делят бюджетные миллиарды?,- The Insider
14.01.2019 г.
22:40 Коньяк в Украине будет называться по-новому
22:00 В Запорожской области волк напал на людей (ВИДЕО)
21:20 Ученые заявили, что сквозь Солнечную систему мчится темная материя
20:40 В рейтинге качества жизни Киев опередил Москву
20:00 Российский политолог рассказал об огромном ударе для патриарха Кирилла
20:00 Названы продукты, снижающие сексуальное влечение
19:30 ТОП-5 ежедневных привычек, которые сделают сердце здоровым
18:49 "Скрывает абсолютно всё": Слава Рабинович о том, что вызывает возмущение в теме Курил
18:42 Больше половины россиян хотят отставки правительства РФ
18:32 Стало известно, сколько украинцы задолжали банкам
17:40 Строители "Северного потока – 2" просят Меркель о защите
16:35 Когда в Украине заработает бесплатная медицинская диагностика
16:32 ''Укрзалізниця'' ничего не может сделать с разворовыванием вагонов – эксперт
16:24 "Хочется заглушить это мракобесие": Известная российская актриса рассказала, что может исправить ситуацию в РФ
16:18 "Ушел наш великий приятель": Мэр Гданьска Адамович умер в больнице после нападения
16:11 Украинцы стали активнее платить алименты
15:58 ВСУ уничтожили вражескую технику на Донбассе (ВИДЕО)
15:51 Филарет рассказал о сильнейшем давлении Москвы на Варфоломея
15:33 Украинцы завалили банки деньгами. Почему несут деньги, и что с этого имеют вкладчики?
15:00 Коммуналка в Киеве: Суд принял важное решение
14:42 Политолог назвал основную грязную технологию кандидатов в президенты Украины
14:26 Что светит Зеленскому на выборах: Политолог дал интересный прогноз
14:10 Интересное совпадение интересов: Американцы предупреждают о санкциях, - Портников
14:04 Доказано, что влюбленные на самом деле больны
13:33 «Перегрузка мозга»: Назвали причину головной боли
12:33 Землю накроет сильная магнитная буря
11:43 Польша становится не интересной для украинских заробитчан
11:30 Мысли о семье и танцы помогли выжить лыжнику-экстремалу в заснеженных Карпатах
11:02 Судья Хозяйственного суда Киева Светлана Чебыкина стала на защиту бизнеса ГК “АИС”
10:47 Медики рассказали, когда в Украине ожидается пик эпидемии гриппа
10:41 ТОП-5 нефтяных интриг: какие сюрпризы готовит рынок в 2019 году
10:18 Новый сценарий: У Путина меняют военную стратегию относительно Донбасса
09:59 Сергея Лещенко снова высмеяли
Все новости »

Гарвардский астроном: Оумуамуа – огромный космический корабль, а не астероид

Главная » Последние новости » Новости технологий » Гарвардский астроном: Оумуамуа – огромный космический корабль, а не астероид
 
Печать Отправить на почту

 

 

Некоторые ученые продолжают доказывать миру инопланетное происхождения астероида Оумуамуа.

Среди них — астроном Аби Леб из Гарварда. По его мнению, астероид Оумуамуа – рукотворный объект, информирует enovosty.com/news.

Отметим, что астероид Оумуамуа пролетел сквозь нашу Солнечную систему осенью 2017 года. Полет космического объекта был зафиксирован телескопом Pan-STARRS1. Ученые измеряли его параметры (200х20 м), а также заметили на его поверхности органику.

Аби Леб продолжает доказывать миру, что данный астероид – космический корабль внеземных цивилизаций. Свою теорию он подкрепляет тем, что Оумуамуа движется с ускорением, имеет отражающую поверхность и летит по странной траектории.

Другие ученые, в частности, исследователи из SETI, заявляют о неправдоподобности подхода Леба. Главный их аргумент: недавние наблюдения доказали, что астероид не излучает радиосигналов.

Читайте: NASA: Мимо Земли пролетел «рождественский» астероид

Леб согласился со своими коллегами относительно отсутствия сигналов. Однако он уверен, что это не опровержение его теории. По мнению гарвардского астронома, Оумуамуа может быть космическим кораблем, который уже не активный. Возможно, он вышел из строя и попросту «плавает» в космических просторах.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 2012

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Политолог назвал основную грязную технологию кандидатов в президенты Украины
Что светит Зеленскому на выборах: Политолог дал интересный прогноз
Выборы в Украине: ЦИК отказал двум кандидатам
Политолог назвал основную грязную технологию кандидатов в президенты УкраиныЧто светит Зеленскому на выборах: Политолог дал интересный прогнозВыборы в Украине: ЦИК отказал двум кандидатам
Все Выборы

Аналитика

Европа-2019: ультраправый психоз или неолиберальный застой?
Итоги дня: Жесткое давление Москвы на Варфоломея, тучи над «Северным потоком-2» и протестное настроение россиян
Итоги дня: Недооцененная гривна, обещания Гриценко и секс по-новому
Итоги дня: Удар по РФ от Японии, скандал с украинскими олигархами и угрозы Лукашенко
Итоги дня: Наказание за "Северный поток", стена Трампа и темп роста цен
Итоги дня: Новые деньги для Украины, жесткое предложение Климкина и новая область в ПЦУ
Уход янки из Земли Сирийской
Итоги дня: Союзник Украины в борьбе с "Газпромом", программа получения Томоса и сенсация от СБУ
Итоги дня: Тревожное заявление Трампа для Украины, шпионские страсти и наказание за кремлевскую дерзость
Итоги дня: Встряска РФ от США, "феномен Зеленского" и шаги в торговле с ЕС
Все статьи


Читайте также

NASA: Мимо Земли пролетел «рождественский» астероид
 В NASA бьют тревогу: К Земле летит гигантский астероид
NASA скрывает от мира пирамиду, найденную на астероиде (ВИДЕО)
 Таинственный астероид «Оумуамуа» внезапно исчез «в никуда»
К Земле приближается огромный астероид
 NASA предупредило о приближении гигантского астероида к Земле
Японский зонд прислал новые снимки с астероида Рюгу
 Японцы высадили двух роботов на астероид

Армия

Пистолет «Форт-17»
Беспилотный летательный аппарат «R-400»
Боевая машина пехоты Type 89 (Япония)
Боевой модуль «Десна»
Вся армия    >>

Персоны

Александр
КЛИМЕНКО
Валентин
НАЛИВАЙЧЕНКО
Борис
ФИЛАТОВ
Вадим
ЧЕРНЫШ
Все персоны    >>


Лазерные технологии превращают фантастику в реальность

Китай подозревают в разработке климатического оружия

Свобода слова под угрозой: IT отрасль против создания аналога «Роскомнадзора» в Украине

Искусственный интеллект, спутниковая связь и роботы: какими будут армии будущего

«Цукерберг – не говнюк»: что скрывается за личностью известного миллиардера

Евробляхеры против автоимпортеров: где интересы украинцев

В Украине вводят огромные штрафы за нарушение ПДД

В Украине резко возросло количество электрозаправок: как и где зарядить свой электрокар

Рейтинг YouTube на 28 марта: ТОП-10 популярных роликов про авто

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 