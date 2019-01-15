Гарвардский астроном: Оумуамуа – огромный космический корабль, а не астероид

Главная » Последние новости » Новости технологий » Гарвардский астроном: Оумуамуа – огромный космический корабль, а не астероид Гарвардский астроном: Оумуамуа – огромный космический корабль, а не астероид

Закрыть Отправить

Некоторые ученые продолжают доказывать миру инопланетное происхождения астероида Оумуамуа.

Среди них — астроном Аби Леб из Гарварда. По его мнению, астероид Оумуамуа – рукотворный объект, информирует enovosty.com/news.

Отметим, что астероид Оумуамуа пролетел сквозь нашу Солнечную систему осенью 2017 года. Полет космического объекта был зафиксирован телескопом Pan-STARRS1. Ученые измеряли его параметры (200х20 м), а также заметили на его поверхности органику.

Аби Леб продолжает доказывать миру, что данный астероид – космический корабль внеземных цивилизаций. Свою теорию он подкрепляет тем, что Оумуамуа движется с ускорением, имеет отражающую поверхность и летит по странной траектории.

Другие ученые, в частности, исследователи из SETI, заявляют о неправдоподобности подхода Леба. Главный их аргумент: недавние наблюдения доказали, что астероид не излучает радиосигналов.

Читайте: NASA: Мимо Земли пролетел «рождественский» астероид

Леб согласился со своими коллегами относительно отсутствия сигналов. Однако он уверен, что это не опровержение его теории. По мнению гарвардского астронома, Оумуамуа может быть космическим кораблем, который уже не активный. Возможно, он вышел из строя и попросту «плавает» в космических просторах.