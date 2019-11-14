ВМС США заявили об окончании ремонта авианосца Harry S. Truman

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Командование Военно-морским флотом США заявило, что ремонт авианосца Harry S. Truman завершен.

Спустя почти три месяца после объявления о том, что из-за проблем с электроснабжением возникла проблема с электроприводом, США объявили в пресс-релизе, что ремонт авианосца завершен, информирует enovosty.com/news.

«Прилагаются все усилия для обеспечения оперативной готовности авианосца, воздушного крыла и моряков к развертыванию», — говорится в заявлении.

Пресс-секретарь Командования по морским системам Коллин О’Рурк заявила, что компоненты в пределах части электрических распределительных щитов Harry S. Truman были повреждены в результате прерывистой электрической дуги. Это происходит, когда ток течет от одного проводника к другому через непроводящую среду, например воздух.

Представители ВМС добавили, что рабочие заменили поврежденные детали и протестировали систему, чтобы убедиться, что в будущем проблем не возникнет.

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Авианосец класса Нимиц USS Harry S. Truman в Гибралтарском проливе, 28 июня 2018 г. ВМС США

«Возвращение HST (Truman) к полной функциональности было коллективным усилием с огромным объемом работы и сотрудничества со стороны NAVSEA, наших отраслевых партнеров, работников верфи и команды HST для преодоления очень сложной технической проблемы», — сказал командир NAVSEA вице-адмирал Томас Мур в подготовленном заявлении.

Надводные военные корабли ударной группы Harry S. Truman были развернуты в середине сентября, включая авианосец Abraham Lincoln, развертывание которого было продлено из-за сбоев в электроснабжении Harry S. Truman.

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На прошлой неделе три эсминца с управляемыми ракетами, сопровождавшие «Lincoln», вернулись в свой родной порт на военно-морской станции Норфолка.

Harry S. Truman стал первым перевозчиком за почти три десятилетия, работавшим на Полярном круге во время развертывания в 2018 году.

После нескольких недель споров вице-президент Майк Пенс объявил, что администрация отказывается от планов отправить в отставку Harry S. Truman.

Как известно, Harry S. Truman — американский авианосец, восьмой корабль типа Нимиц.

Заложен 29 ноября 1993 года, спущен на воду 7 сентября 1996 года, введён в состав флота 25 июля 1998 года, в церемонии участвовал президент США Билл Клинтон. Стоимость постройки составила 4,5 миллиарда долларов США.