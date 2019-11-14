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Ученые научат бактерии искать взрывчатку

Главная » Последние новости » Новости технологий » Ученые научат бактерии искать взрывчатку
 
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Компания Raytheon приступает к проекту по разработке генно-модифицированных бактерий. Ученые хотят научить их распознавать взрывчатые вещества в почве.

Скрытые под землей мины – серьезная опасность как для военных, так и для мирных жителей. Каждый год от них погибают десятки тысяч людей. Если же взрывчатка не срабатывает, разлагаясь она наносит огромный вред экологии, информирует enovosty.com/news.

Решить проблему поиска мин в почве решило американское агентство оборонных исследований DARPA. Именно оно запустило программу по созданию ГМ-бактерий. Корпорация Raytheon принялась реализовать данную задачу. Помимо этого, в проекте задействованы и микробиологи Вустерского политехнического института.

Ученые планируют создать такие бактерии, которые будут реагировать на взрывчатку флуоресценцией. Raytheon заявляет о разработке двух штаммов. Один будет предназначаться для больших глубин с низким содержанием кислорода. Цель другого дополнять его и реагировать на сигнал. Последний и будет сигнализировать людям об обнаружении взрывчатки.

Элисон Таггарт, один из руководителей программы, заявил, что сейчас ученые занимаются вопросом «перепрограммирования» микроорганизмов в детекторы взрывчатки.

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Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 43

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