Motorola возродила культовую «раскладушку» и оснастила ее гибким дисплеем (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Motorola возродила культовую «раскладушку» и оснастила ее гибким дисплеем (ВИДЕО) Motorola возродила культовую «раскладушку» и оснастила ее гибким дисплеем (ВИДЕО)

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Motorola подарила новую жизнь легендарному телефону Razr V3 2004 года выпуска. Компания представила смартфон с гибким экраном.

Сегодня ночью, с 13 на 14 ноября, корпорация Motorola провела в Лос-Анджелесе мероприятие, посвященное возрождению телефона Motorola Razr в виде гибкого смартфона. Добавим, что поклонники бренда ожидали новинку еще с прошлого года, информирует enovosty.com/news.

Motorola Razr 2019 очень сильно напоминает Razr V3 2004, которую 15 лет назад называли революционной моделью. Компания сохранила главные особенности телефона. Новинка способна раскладываться, имеет компактные размеры, а также сохранен внешний дисплей диагональю 2,7 дюйма для получения оповещений и управления музыкой. Разработчики назвали данный экран Quick View.

Главное отличие заключается в отсутствии клавиатуры в новинке. Всю переднюю панель занимает дисплей диагональю 6,2 дюйма и разрешением 2142х876 пикселей. Его можно горизонтально сгибать пополам.

В верхней части смартфона расположен небольшой вырез под динамик и фронтальную камеру. Снизу, как и оригинальной модели, есть маленький выступ.

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Motorola во время презентация сообщила, что многочисленные тесты подтвердили долговечность гибкого дисплея. По словам разработчиков, новый Razr будет отлично работать на протяжении «среднего срока службы» смартфонов.