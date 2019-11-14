Facebook запустил собственную систему онлайн-платежей
Компания Марка Цукерберга презентовала свою систему онлайн-платежей под названием Facebook Pay. Благодаря ей интернет-пользователи смогут совершать денежные переводы, платить за товары, покупать билеты и делать пожертвования.
На официальном ресурсе соцсети Facebook сообщается, что компания запускает Facebook Pay. Данная система платежей будет также доступна в Instagram, Messenger и WhatsApp, информирует enovosty.com/news.
Разработчики уверяют, что Facebook Pay будет прост в использовании. Благодаря ему можно будет не только покупать товары в Marketplace, но и перечислять деньги другим людям, покупать разные предметы в играх и приложениях, приобретать билеты на различные мероприятия и заниматься благотворительностью. На данный момент не известно, будет ли взыматься комиссия за услуги в новой системе онлайн-переводов.
Запустить Facebook Pay создатели планируют уже на этой неделе. Сначала система станет доступной только для американцев и приложений Facebook, а также Messenger. Когда именно онлайн-платежи появятся в других странах пока не сообщается.
Чтобы воспользоваться функционалом Facebook Pay человеку необходимо будет завести в системе собственную банковскую карту или кошелек PayPal.
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