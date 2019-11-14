Facebook запустил собственную систему онлайн-платежей

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Стрит-арт-работы на грани хулиганства

Все фото »

Новости технологий

14.11.2019 г.
15:55Facebook запустил собственную систему онлайн-платежей
15:00Пилоты F-35 теперь смогут летать в темноте: Lockheed Martin придумала инновационное решение
12:15ВМС США заявили об окончании ремонта авианосца Harry S. Truman
11:51Motorola возродила культовую «раскладушку» и оснастила ее гибким дисплеем (ВИДЕО)
07:30Армия США успешно испытала улучшенный радар для вертолета AH-64 Apache
13.11.2019 г.
17:18Как выбрать качественный ноутбук
14:20Украина намерена нарастить производство противотанковых ракет до 10 тысяч в год
Все новости технологий

Аналитика

13.11.2019

Итоги дня: Исторически-скандальный день в Раде, разворот Коломойского и тысячи ракет для ВСУ

Итоги дня: Исторически-скандальный день в Раде, разворот Коломойского и тысячи ракет для ВСУ
Рада приняла в первом чтении законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, "Батькивщина" заявила о переходе в оппозицию, а олигарх ...
12.11.2019

Итоги дня: Урожайный рекорд, новые платёжки и серьезный прорыв в Минске

Итоги дня: Урожайный рекорд, новые платёжки и серьезный прорыв в Минске
У Кучмы заявили о серьезном прорыве в Минске, Украина обновила рекорд по урожаю зерновых, а в МИД заявили, что наша страна в Гааге победила РФ со счетом ...
11.11.2019

«Мотор Сич» выбросили в пропасть?

«Мотор Сич» выбросили в пропасть?
Полоса скандалов и крайне тяжелая ситуация, в которую попало некогда легендарное запорожское авиадвигателестроительное предприятие «Мотор Сич», является ...

Последние новости

14.11.2019 г.
16:39 Бюджет-2020: Минимум на социальные выплаты, максимум на силовой блок, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)
16:37 Верховная Рада приняла госбюджет-2020
16:24 Ученые установили настоящий возраст реки Нил
16:22 Растущий импорт электроэнергии из России убивает отечественную генерацию – Гончаренко
16:22 Издание People выбрало самого сексуального мужчину на планете
15:58 Любой запрет ограничивает гибкость рынка, - Ярослав Жалило
15:55 Facebook запустил собственную систему онлайн-платежей
15:28 В Украине можно будет платить налоги со смартфона
15:24 Цены на рынке электроэнергии Украины побили рекордный минимум, - Давид Арахамия (ВИДЕО)
15:07 Импорт электроэнергии из России убивает украинскую энергетику, - эксперт
15:04 В РФ Фонд национального благосостояния переведут в китайские юани, - Злой Одессит
15:00 Пилоты F-35 теперь смогут летать в темноте: Lockheed Martin придумала инновационное решение
14:58 Ученые обнаружили новую опасность употребления большого количества сладостей
14:45 Украина в этом году вошла в ТОП-10 по количеству заказов на AliExpress
14:30 Любитель спорта провел свою тренировку прямо на борту самолета (ВИДЕО)
14:24 Депутат "Слуги народа" Анна Скороход обвиняет власть в аресте мужа и репрессиях (ВИДЕО)
14:15 В Киеве в промзоне заметили электромобиль Tesla Model X 2017 года выпуска
14:00 Незатухающие лесные пожары в Австралии: пожарные молятся о сильном дожде
13:45 Израильская армия подсчитала количество ракет, выпущенных из сектора Газа: число ужасает
13:34 Киевсовет переименовал еще один столичный проспект
13:30 Эксперты назвали опасные для водителей функции автомобиля
13:21 Отток капитала из России снова бьет рекорды, - "Злой одессит"
13:20 Депутаты приняли правки в Бюджетный кодекс
13:15 Сдвиг пошел: в Киеве собираются достроить Дарницкий вокзал
13:10 Новой звездой интернета стал щенок-единорог (ВИДЕО)
13:03 МВФ начинает работу в Украине
13:02 В Украине могут обложить налогами соцсети
13:00 В Венеции настоящая катастрофа: более 80% суши находится под водой (ФОТО)
12:58 Стоит ли переживать, оформляя онлайн кредит на карту?
12:49 Ретроспективный пересмотр "зеленого" тарифа испортит репутацию Украины – ЕБРР
12:45 Виталий Кличко прогулялся по Киеву с вокалистом легендарных Scorpions (ФОТО)
12:35 «Слуги народа» ошибочно оставили миллиардные акцизные сборы в регионах, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)
12:30 В Instagram появился первый "личный" пост от принца Чарльза
12:20 Месть за обстрелы: появились интересные данные о потерях боевиков на Донбассе
12:15 ВМС США заявили об окончании ремонта авианосца Harry S. Truman
12:12 Стоматология будущего: американцы создали революционный 3D-принтер для печати зубов
12:11 Чего Зеленский ожидает от встречи с Путиным
12:10 Россия должна нам миллиарды евро прямо сейчас, - Пристайко
12:00 Все время быть начеку: в столичной школе поймали воровку
11:51 Motorola возродила культовую «раскладушку» и оснастила ее гибким дисплеем (ВИДЕО)
11:18 Украинцев предупредили об ошибках в платежках за коммуналку. Что делать?
11:07 Желание Коломойского «полюбить Москву» я не разделяю, - Давид Арахамия (ВИДЕО)
10:29 Процесс пошел: В ОБСЕ подтвердили разведение сил в Петровском
10:22 Туск резко поставил на место Макрона, полюбившего Путина и Россию
10:18 Земля - невозобновляемый стратегический актив. Потеряв один раз, не вернем никогда, - Ирина Верещук (ВИДЕО)
10:16 70% украинок сталкивались с насилием: Женщины зарабатывают намного меньше мужчин
10:00 Вскоре по нефти может быть нанесен существенный удар
09:57 Мы переходим в оппозицию к политике уничтожения Украины, - Юлия Тимошенко (ВИДЕО)
09:45 «Украина еще может выиграть»: Евродепутат рассказал о ловушке формулы Штайнмайера
09:30 Путин гневается: Россию ждет путь к повторению кризиса советской экономики, - мнение
09:15 Украинцы резко нарастили кредиты в банках
09:15 Запуск поездов по Керченскому мосту: у Зеленского пообещали реакцию
08:42 Военный флот Украины получит новые корабли. Когда и сколько?
08:40 Черная пятница-2019: Где и когда ждать настоящих ценопадов
08:29 Силовикам повысят зарплаты: сколько получат полицейские и пограничники из бюджета?
08:23 После Донбасса: Климкин назвал следующую цель Путина в Украине
07:50 На дорогах Одессы заметили модель Bentley стоимостью почти 300 тыс долларов (ФОТО)
07:40 В Украине объявили штормовое предупреждение: кому следует опасаться
07:30 Армия США успешно испытала улучшенный радар для вертолета AH-64 Apache
07:15 В Сети показали самый дорогой внедорожник в мире (ВИДЕО)
Все новости »

Facebook запустил собственную систему онлайн-платежей

Главная » Последние новости » Новости технологий » Facebook запустил собственную систему онлайн-платежей
 
Печать Отправить на почту

 

 

Компания Марка Цукерберга презентовала свою систему онлайн-платежей под названием Facebook Pay. Благодаря ей интернет-пользователи смогут совершать денежные переводы, платить за товары, покупать билеты и делать пожертвования.

На официальном ресурсе соцсети Facebook сообщается, что компания запускает Facebook Pay. Данная система платежей будет также доступна в Instagram, Messenger и WhatsApp, информирует enovosty.com/news.

Разработчики уверяют, что Facebook Pay будет прост в использовании. Благодаря ему можно будет не только покупать товары в Marketplace, но и перечислять деньги другим людям, покупать разные предметы в играх и приложениях, приобретать билеты на различные мероприятия и заниматься благотворительностью. На данный момент не известно, будет ли взыматься комиссия за услуги в новой системе онлайн-переводов.

Запустить Facebook Pay создатели планируют уже на этой неделе. Сначала система станет доступной только для американцев и приложений Facebook, а также Messenger. Когда именно онлайн-платежи появятся в других странах пока не сообщается.

Чтобы воспользоваться функционалом Facebook Pay человеку необходимо будет завести в системе собственную банковскую карту или кошелек PayPal.

Читайте: Facebook заплатит огромный штраф за утечку данных


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 9

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Исторически-скандальный день в Раде, разворот Коломойского и тысячи ракет для ВСУ
Итоги дня: Урожайный рекорд, новые платёжки и серьезный прорыв в Минске
Итоги дня: Обещание референдума, драка сторонников Филарета и союзник Украины в сопротивлении "медведю"
«Мотор Сич» выбросили в пропасть?
Русская рулетка по-украински. В чьих интересах ведется игра по легализации игорного бизнеса в Украине
Экономика Зе: госбюджет 2020 - конец эпохи бедности?
Андрей Рева: Россияне первыми скупят украинскую землю. Для них - это оружие экономического давления
Итоги дня: Победное решение по делу Украина-РФ, признание ПЦУ и новый безвиз
Андрей Рева: Идет создание финансовой пирамиды, которая рано или поздно рухнет и ее крах почувствуют все
Итоги дня: Газовый союзник Украины, экспортный потолок и возвращение 90-х
Все статьи


Читайте также

Facebook заплатит огромный штраф за утечку данных
 Facebook будет бороться с фейковыми новостями и дезинформацией
Facebook непреднамеренно генерирует страницы для экстремистов и ИГИЛ
 В работе Facebook по всему миру произошел крупный сбой
В Facebook объявили о запуске собственного сервиса знакомств
 Facebook сообщил о возможном отказе от счетчика лайков
"ФБ = ФСБ": Украинские патриоты взбесились из-за странного поступка Facebook
 Facebook нанимал людей для прослушивания аудиосообщений пользователей - Bloomberg

Армия

Самоходная пушка 203-мм 2С7 «Пион»
Радиолокационная станция 36Д6-М
Ракета управляемая противотанковая Falarick 90
Бронеавтомобиль Freccia (Италия)
Вся армия    >>

Персоны

Константин
ЖЕВАГО
Раиса
БОГАТЫРЕВА
Геннадий
БАЛАШОВ
Нина
ЮЖАНИНА
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Инвестициям здесь не место

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Швеция могла иметь атомную подводную лодку: почему этого так и не произошло

Компания EOS Макса Полякова создаст первую цифровую карту Антарктиды на основе космических данных

ТОП-модели смартфонов: Какие новинки удивят мир

бизнесмен Макс Поляков

FireFly AeroSpace Макса Полякова — реальная перспектива доступного космоса


Американская альтернатива «Союзу»: как SpaceX и Boeing будут доставлять астронавтов NASA на МКС

Новая формула растаможки авто: поспешил — людей насмешил?

Производственные кооперации с мировыми автомобильными брендами: перспективы украинского автопрома

Рынок автомобилей: Что выбирают украинцы

Евробляхеры против автоимпортеров: где интересы украинцев


Андрей Рева


help

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 