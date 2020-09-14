Норвегия модернизирует свои легендарные прибрежные корветы класса Skjold

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Королевский флот Норвегии решил модернизировать свои легендарные прибрежные корветы класса Skjold, самые быстрые боевые корабли в мире.

Норвежский оборонный подрядчик KONGSBERG объявил о подписании соглашения с UMOE Mandal AS о сотрудничестве в продлении срока службы прибрежных корветов класса Skjold.

В сотрудничестве со значительным числом поставщиков норвежской морской индустрии UMOE и KONGSBERG предлагают современные технологии для увеличения военного потенциала, а также более устойчивую и экономичную эксплуатацию судна, информирует enovosty.com/news.

Продление срока службы прибрежных корветов будет происходить на верфи в Мандале, Норвегия, в тесном сотрудничестве с KONGSBERG и другими поставщиками.

«Этот проект продления срока службы подтверждает наше тесное и долгосрочное сотрудничество с норвежскими вооруженными силами и поддерживает уникальные возможности судов. Этот проект также обеспечит занятость в сложное для отрасли время», — говорит Том Свенневиг, генеральный директор UMOE Mandal.

UMOE Mandal сконструировал и построил прибрежные корветы типа Skjold для норвежских вооруженных сил, а KONGSBERG был ключевым поставщиком боевой системы и интеграции подсистем.

«Мы приветствуем предложение правительства ускорить модернизацию Skjold-Class и считаем это важным вкладом в норвежскую оборонную промышленность в эти сложные времена. Мы с нетерпением ждем этого сотрудничества, которое заставляет нас искать эффективные решения и разрабатывать технологии, которые окажут положительное влияние на обороноспособность нашей страны. Мы также видим в этом возможность сохранить и гарантировать занятость в норвежской промышленности», — говорит Эйрик Ли, президент Kongsberg Defense & Aerospace AS.

Быстрый патрульный катер класса Skjold, также называемый береговым корветом, отличается своей скоростью, уменьшенной сигнатурой, небольшими размерами с тяжелой боевой нагрузкой и боевой способностью прибрежной зоны.

Skjold имеет корпус катамарана на воздушной подушке, который с водометным движением обеспечивает высокую скорость и маневренность. Судно первого класса, KNM Skjold (P960), было введено в эксплуатацию в апреле 1999 года.

Источник: defence-blog