Германия обзаведется противокорабельными ракетами RBS15
Немецкая компания Diehl Defense разместила заказ на противокорабельные ракеты Saab RBS15 на сумму 194 миллиона долларов.
Этот заказ является частью рамочного соглашения между Saab и Diehl Defense, которое предлагает возможность дополнительных закупок в будущем, где доля Saab составляет примерно до 1,5 BSEK. Соглашение позволяет размещать заказы до конца 2024 года., информирует enovosty.com/news.
Поставки противокорабельных ракет состоятся с 2022 по 2026 год.
Ракеты и пусковые установки RBS15, предоставленные в этом заказе, будут размещены на корветах класса Брауншвейг ВМС Германии. Помимо ракетных комплексов, заказ также включает сопутствующее оборудование и услуги. ВМС Германии используют RBS15 с 2011 года.
RBS15 предоставляет военно-морским операторам всепогодную противокорабельную способность дальнего действия и предназначена для решения задач на современном военно-морском поле боя. Созданная для развертывания на нескольких платформах, ракетная система RBS15 в настоящее время используется в вооруженных силах нескольких стран по всему миру. Противокорабельная ракета RBS15 производится совместно компаниями Saab и Diehl Defense.
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Источник: Defenseworld