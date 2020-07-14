Китайский истребитель-невидимка J-20B вошел в массовое производство

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J-20B преодолел проблемы с маневренностью и, наконец, стал полноценным истребителем пятого поколения.

Модифицированная версия первого китайского истребителя-невидимки, J-20, официально вошла в массовое производство., информирует enovosty.com/news.

Этот момент был отмечен на торжественной презентации модифицированного стелс-истребителя J-20B, в котором приняли участие многие высокопоставленные военные лидеры, включая заместителя председателя Центральной военной комиссии (СМС) генерала Чжан Юся, сообщил источник.

Чжан является вторым вице-председателем СМС и отвечает за разработку оружия для Народно-освободительной армии.

«Массовое производство J-20B началось в среду. Наконец-то он стал полностью незаметным истребителем, с его ловкостью, соответствующей первоначальным критериям», — сказал источник. «Самым значительным изменением в истребителе является то, что он теперь оборудован системой управления вектором тяги».

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Управление вектором тяги (TVC) позволяет пилотам лучше управлять самолетом, перенаправляя тягу двигателя.

Стелс-истребители J-20. REUTERS / Stringer

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В 2018 году Китай дебютировал с многоцелевым истребителем J-10C, оснащенном двигателем WS-10 Taihang, на авиасалоне в Китае в Чжухай, продемонстрировав тем самым эффективность своего самолета, свидетельствующую о том, что Китай преуспел в технологии тяги.

В то время как технология TVC была применена к истребителю-невидимке, J-20B по-прежнему будет использовать российские двигатели Saturn AL-31, потому что необходимо проделать большую работу над китайским двигателем WS-15.

Китайские инженеры разрабатывают турбореактивные двигатели WS-15 с высоким тяговым усилием для J-20, но эта работа отстает от графика.

«Китайский двигатель, разработанный для J-20, все еще не отвечает требованиям, но его разработка идет довольно гладко, и он может быть готов в ближайшие год или два», — сказал источник.

«Конечная цель — оснастить истребители J-20B отечественными двигателями».

Предполагалось, что к концу 2019 года Китай построит около 50 J-20, но проблемы с двигателями самолётов задержали дальнейшие производственные планы.

Тем временем, завод Lockheed Martin’s Fort Worth в Техасе поставил 134 стелс-истребителя F-35 в 2019 году, на три больше, чем планировалось, и на 47% больше, чем в 2018 году.

Истребители J-20. Фото Чэнь Сяо / Aerospace Knowledge / Visual China Group с помощью Getty Images

Первая партия J-20 в Китае была введена в эксплуатацию в 2017 году, когда США решили развернуть в том же году более 100 самолетов F-35 в Японии и Южной Корее.

J-20 должен был стать истребителем пятого поколения наравне с многоцелевыми ударными истребителями Lockheed F-22 Raptor и F-35 Lightning.

Истребители пятого поколения определяются их стелс-технологией, сверхзвуковой крейсерской скоростью, супер маневренностью и высокоинтегрированной авионикой.

Но более ранняя версия J-20 была описана западными СМИ как «специальный самолет-перехватчик» из-за отсутствия маневренности.

«Запуск J-20B означает, что этот самолет сейчас является формальным истребителем пятого поколения», — сказал военный источник, добавив, что Chengdu Aerospace Corporation (CAC), которая производит J-20, получила «тяжелые заказы» от PLA.

Источник: Businessinsider