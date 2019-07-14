Google создает новую соцсеть

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Корпорация Google начинает тестировать новую социальную сеть. С помощью Shoelace люди смогут искать друзей, которые проживают поблизости и имеют схожие интересы.

Компания Google вновь пытается испытать удачу, создавая социальную сеть. На этот раз сотрудники корпорации трудятся над приложением Shoelace. Его цель – объединять рядом живущих людей по интересам, информирует enovosty.com/news.

Пользователь, который захочет завести аккаунт в Shoelace, должен будет указать свои увлечения и любимые развлечения. Все участники соцсети смогут встречаться на мероприятиях, проходящих поблизости, а также организовывать общие ивенты. После участия в том или ином мероприятии его можно будет обсудить в общем чате.

Новая программа будет работать как на операционной системе Android, так и на iOS. Пока сведений о веб-версии приложения нет.

Известно, что сотрудники Google на данный момент заняты закрытым испытанием нового продукта. В тестировании принимают участие те, кто живет на территории Нью-Йорка. Проходить регистрацию в Shoelace пока можно лишь по приглашению.

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Добавим, что созданием Shoelace занимает подразделение Google — Area 120.Оно специализируется на экспериментальных продуктах.