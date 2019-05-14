Ученый обнаружил пластик на дне Марианской впадины

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Американский исследователь, спустившись на дно Марианской впадины, нашел мусор из пластика.

Американец Виктор Весково решил установить рекорд на самый глубокий спуск под воду. Погрузившись на дно океана, он увидел необычную находку – пластик, информирует enovosty.com/news.

Весково спустился на глубину 10 927 метров в Марианскую впадину, расположенную в Тихом океане. На протяжении 240 минут он анализировал подводную поверхность. Во время «обысков» Виктор нашел нескольких существ, пакет и конфетные обертки.

Добавим, что погружение Виктора Весково стало третьим в истории человечества. Впервые на дно Марианской впадины с помощью битискафа под названием «Триест» в 1960 году спустились американец Дон Уолш и швейцарец Жак Пикар. В 2012 году известный кинорежиссер Джеймс Кэмерон в одиночку погрузился в самую глубокую впадину нашей планеты. Виктор Весково спустился «ниже» всех – на 11 метров дальше, чем его предшественник.

Обнаружение пластика во время экспедиции –уникальное явление, демонстрирующее, что следы человеческой деятельности уже есть повсюду. Предыдущие экспедиции не фиксировали пластикового мусора в Марианской впадине.

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На данный момент в лабораторию отправлены морские существа, найденные на дне. Ученые намерены проверить, есть ли внутри этих организмов микропластик.