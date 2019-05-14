NASA хочет впервые отправить женщину-астронавта на Луну

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Американское космическое агенство NASA приняло решение впервые за всю историю человечества отправить на Луну женщину-астронавта. Полет запланирован на 2024 год. Отметим, что на земном спутнике побывало уже 12 человек.

До этого на поверхность Луны вступала только нога мужчин. И последний раз это было в 1972 году. Беттин Инклан, который занимает должность директора по связи с общественностью NASA, подчеркнул, что женщина еще не разу не посещала спутник Земли, информирует enovosty.com/news.

Операция по отправки женщины в космос получила название Артемида. Проект еще находиться на начальном этапе, нужно создать все необходимое оборудование, в том числе и для посадки на Луне.