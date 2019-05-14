Lenovo разработала гибкий ноутбук (ФОТО)

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Специалисты Lenovo изобрели первый гибкий ноутбук. На данный момент разработка находится в стадии прототипа.

Корпорация Lenovo показала, как будет выглядеть ее новый ноутбук. По задумке создателей, устройство можно будет складывать пополам, информирует enovosty.com/news.

Название новинки ThinkPadX1. Несмотря на то, что это только прототип, уже известны некоторые характеристики.

Диагональ нового устройства Lenovo составит 13,3 дюйма. Комплектовать ноутбук планируют экраном производства LG с разрешением 1920 на 1440 пикселей.

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В развернутом виде ноутбук будет напоминать большой планшет, в согнутом – привычный всем небольшой ноутбук. Место сгиба экрана, согласно идее разработчиков, разместится посредине.

Добавим, что над разработкой ThinkPadX1 сотрудники компании трудятся уже более трех лет. Представители Lenovo заявили, что новинка выйдет на рынок ноутбуков не раньше, чем через год.

Справка. Lenovo является китайским производителем компьютерной техники и электроники. Данная корпорация была создана в 19884 году Лю Чуаньчжи при поддержке членов Китайской академии наук. Именно ученые предоставили Lenovo стартовый капитал в размере 24 тыс. долларов США. Первый компьютер на мощностях предприятия был собран в 1990 году.