Турецкие танки Altay оснастят южнокорейскими двигателями

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Турецкая компания BMC достигла договоренности с Южной Кореей о поставках двигателей для танков Altay, построенных ею.

Высокопоставленный представитель BMC сообщил, что компания подписала соглашения с Doosan и S&T Dynamics на поставку двигателя и трансмиссии для танка Altay. Другой высокопоставленный чиновник по оборонным закупкам в Анкаре подтвердил, что «между BMC и южнокорейскими оборонными компаниями было достигнуто важное соглашение». Об этом информируют «Экономические Новости» со ссылкой на Defense News.

Турция хочет продать часть этих танков Индонезии и Катару.

Алтайская программа потерпела неудачу из-за политических разногласий с Германией, где изначально планировалось производить двигатели. Раньше турки надеялись оснастить Altay немецким двигателем MTU и трансмиссией RENK. Переговоры с немецкими производителями за последние пару лет провалились из-за федерального эмбарго на поставки оружия Турции, введенного за ее участие в сирийской гражданской войне.

Источники, знакомые с программой «Алтай», сообщили, что, чтобы обойти ограничения немецких экспортных лицензий, южнокорейские компании будут «дегерманизировать» некоторые немецкие компоненты в силовой установке.

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Компании Южной Кореи поставят силовые агрегаты, состоящие из двигателя местной разработки и системы трансмиссии, а затем будут содействовать их интеграции в Altay. По словам представителя BMC, за этим последует этап испытаний, и, если все пойдет хорошо, в течение 18 месяцев танки Altay смогут получить питание от Doosan и S&T Dynamics.

В 2019 году канцелярия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана включила танк Altay в состав военного инвентаря 2020 года в правительственном документе. Но в инвестиционной программе президентской администрации до 2021 года Altay не упоминается, не говоря уже о поступлении танка на вооружение.

Программа «Altay» разбита на две фазы: Т1 и Т2. Т1 охватывает первые 250 единиц, а Т2 — усовершенствованную версию танка. Турция также планирует в конечном итоге произвести 1000 танков Altay, за которыми последует беспилотная версия.

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В своем выступлении в октябре 2019 года Этхем Санджак, старший акционер BMC, производящей Altay, сказал, что танк будет выставлен на вооружение в течение 24 месяцев.