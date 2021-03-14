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Турция планирует размещать боевые дроны на новом десантном корабле

Главная » Последние новости » Новости технологий » Турция планирует размещать боевые дроны на новом десантном корабле
 
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Турецкое правительство надеется превратить свой многоцелевой универсальный десантный корабль "Анадолу" в корабль-носитель для боевых дронов и уже приступило к испытаниям, чтобы убедиться, что корабль достаточно силен для этой миссии.

Когда Соединенные Штаты исключили Турцию из проекта истребителя F-35 Joint Strike Fighter после того, как она приобрела у России систему противовоздушной обороны S-400, ВМС Турции потеряли возможность запускать самолет с неподвижным крылом из «Анадолу». Об этом информируют «Экономические Новости» со ссылкой на Defensenews.

«Чтобы БПЛА могли взлетать и приземляться на авианосцах, их конструкция должна быть прочной, поскольку они подвержены очень сильным перегрузкам. Мы стремимся в течение одного года разработать новый беспилотный боевой летательный аппарат UCAV, который будет успешно приземляться и взлетать на LHD Anadolu», — сказал в недавнем интервью генеральный директор компании-производителя дронов Baykar Халук Байрактар.

Исмаил Демир, глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции, сказал, что компании работают над созданием Bayraktar TB2 и другими проектами беспилотных самолетов, чтобы превратить Anadolu в авианосец.

С такой установкой, по крайней мере, 10 вооруженных дронов могут одновременно использоваться в операциях и интегрироваться в командно-диспетчерский центр на корабле. По его словам, после завершения проекта от 30 до 50 складных дронов Bayraktar TB3 смогут приземляться и взлетать с помощью палубы Anadolu.

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Официальные лица неохотно сообщают подробности о проектах, но многие ожидают, что новая модель Bayraktar TB3, созданная на основе испытанного в боях TB2, находится в стадии разработки. Новый дрон будет больше по размеру и будет иметь большую грузоподъемность.

ВМС Турции оснастили корабль Anadolu полностью оборудованной летной палубой (с трамплином спереди), подходящей для самолетов F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой. Палуба корабля была спроектирована и построена с расчетом на этот тип самолетов; но у него нет конструкции, приспособлений и оборудования для обычной посадки самолетов с неподвижным крылом. На Anadolu могут работать только самолеты VTOL и STOVL.

В результате боевые дроны Турции не могут приземляться и взлетать из Anadolu, и поэтому официальные лица хотят внести изменения. Но это может вызвать задержку введения корабля в строй.

Беспилотный авианосец также станет новой эксплуатационной концепцией. Поскольку дроны еще не обладают боевыми возможностями воздух-воздух, их основной целью, по-видимому, является наблюдение и разведка, а также мелкомасштабные ударные операции.

Беспилотные летательные аппараты также могут использоваться в качестве платформ для перевозки гидроакустических буев для операций по борьбе с подводными лодками.


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