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Аэрогигант Boeing поставил заказчикам юбилейный 500-й двухроторный вертолет CH-47F Chinook

Главная » Последние новости » Новости технологий » Аэрогигант Boeing поставил заказчикам юбилейный 500-й двухроторный вертолет CH-47F Chinook
 
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Аэрокосмический гигант Boeing объявил о поставке 500-го двухроторного вертолета CH-47F Chinook армии США и иностранным военным заказчикам.

CH-47 Chinook эксплуатируется армией Соединенных Штатов и вооруженными силами союзных стран с 1962 года. Вертолеты модели CH-47 широко использовались во время войны во Вьетнаме и в войне в Персидском заливе 1991 года, а также в Афганистане и Ираке. CH-47 очень важны в обеспечении мобильности для современных армий, информирует enovosty.com/news.

Эта последняя версия Chinook — армейского вертолета большой грузоподъемности со времен вьетнамской войны — представляет собой уроки, извлеченные в Афганистане и вооруженных конфликтах последних лет.

В Афганистане CH-47D был незаменим, потому что вертолет с двумя роторами мог работать на больших высотах в горах, слишком больших для UH-60 Blackhawk, и доставлять до 30 военнослужащих и тысячи фунтов груза.

CH-47F был разработан с учетом улучшений, направленных на то, чтобы сделать вертолет более надежным и продлить его полет.

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Фюзеляж был переработан, чтобы сделать его более прочным и устойчивым к коррозии. Новая версия CH-47 также предназначена для облегчения подготовки к отправке в фюзеляже грузового самолета C-5 или C-17. Внешне CH-47F выглядит как CH-47D, за исключением новой окраски, разработанной, чтобы сделать вертолет более трудным для обнаружения.

Самая новая версия вертолета содержит новую авионику, обновленную рампу и опору заднего ротора, а также новые меры противодействия ракетам.

Самым большим изменением в новом CH-47 является полностью цифровая приборная панель «стеклянная кабина», которая заменяет многие циферблаты встроенными компьютерными индикаторами. Официально известная как Common Avionics Architecture System, система компьютерных считываний передает информацию пилотам в легко управляемом формате.

Источник: Defence blog


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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