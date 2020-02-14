Армия США потратит более $1 млрд на новую сверхточную ракету

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Эта новая система оружия класса «поверхность-поверхность» предоставит расширенные возможности.

Армия США планирует инвестировать более 1 млрд долларов в разработку и испытание высокоточной ракеты дальнего действия следующего поколения, разработанной в рамках программы PrSM армии США, информирует enovosty.com/news.

По данным Inside Defense, армия закупит 1018 Precision Strike Missiles за 1 млрд долларов в рамках программы обороны на будущий год.

Эта новая система оружия класса «поверхность-поверхность» предоставит расширенные возможности для атаки, нейтрализации, подавления и уничтожения целей с помощью ракетного обстрела дальностью до 499+ километров. PrSM обеспечивает увеличенную дальность, летальность, живучесть и ракетную нагрузку. Эти расширенные возможности имеют решающее значение для успешного выполнения срочных задач и поддержки многозадачных операций.

Система точного удара следующего поколения обеспечит расширенные возможности для нападения, нейтрализации, подавления и уничтожения целей на глубине поля боя и даст полевым артиллерийским подразделениям новые возможности большой дальности.

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Ракета PrSM компании Lockheed Martin содержит двигательную установку нечувствительного боеприпаса (IM) и энергетическую полезную нагрузку IM, способную победить набор целей PrSM. Она также имеет архитектуру открытой системы для максимальной доступности и гибкости, является модульной для будущего роста и совместима с HIMARS и M270.

Программа PrSM станет новой альтернативой Армейской тактической ракетной системы (ATACMS).

Источник: Defence blog