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Землю накроет сильная магнитная буря

Главная » Последние новости » Новости технологий » Землю накроет сильная магнитная буря
 
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Ученые сообщили, что люди, которые очень чувствительные к погоде, будут иметь проблемы со здоровьем 24 января. Они добавили, что в этот день солнечная активность будет достигать своего апогея.

Сотрудники Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН заявили, что в среду, 16 января, люди будут чувствовать на себе влияние геомагнитных возмущений. Но, подчеркнули, что они не будут такими сильными, чтобы нанести вред человеческому организму. , информирует enovosty.com/news.

Ученые отметили, что мочнейшая магнитная буря, которая докатится до Земли, начнется 24 января. Медики посоветовали людям, которые страдают хроническими заболеваниями, запастись необходимыми лекарствами. Также они рекомендуют в этот день ограничить физические нагрузки и не переутомляться. Так как это может вызвать приступы агрессии.

Если одни люди во время геомагнитного возмущения чувствуют моральную истощенность и переходят в фазу некого анабиоза, то другие чувствуют сильное желание постоянно что-то доказывать, а также в корень менять некоторые вещи. Чаще это приводит к конфликтным ситуациям.


Автор: Катерина Лукьянчук
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