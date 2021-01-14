США приблизились к полномасштабным летным испытаниям системы гиперзвукового оружия средней дальности

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Сверхсекретный правительственный орган США под названием Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) объявил, что он переходит к новому этапу программы создания гиперзвуковых наземных вооружений средней дальности и приближает ее на шаг ближе к полномасштабным тестам.

Согласно заявлению компании, программа DARPA Operational Fires (OpFires), которая занимается разработкой наземной системы гиперзвукового оружия средней дальности, переходит в новую фазу. Это полномасштабное изготовление, сборка и летные испытания ракет, информирует enovosty.com/news.

Этап 3b будет включать полномасштабное изготовление, сборку и летные испытания ракет-носителей. Компания Lockheed Martin Missiles and Fire Control получила эту новую модификацию контракта после проведения успешной проверки предварительного проектирования интегрированной системы на этапе 3а, результатом которой стал всеобъемлющий проект и план испытаний.

«Цели программы OpFires DARPA остаются неизменными. «Конструкция системы, которую разрабатывает Lockheed, продолжает обеспечивать желаемую тактическую мобильность и характеристики системы в соответствии с усилиями Министерства обороны по доставке ракеты класса «поверхность-поверхность» средней дальности», — сказал Джошуа Стулс, менеджер программы DARPA для Opfire в Управлении Тактических Технологий DARPA.

OpFires стремится продемонстрировать новую систему, позволяющую гиперзвуковому планирующему оружию быстро и точно поражать критические, чувствительные ко времени цели, преодолевая при этом современные средства ПВО противника. В рамках программы разрабатывается усовершенствованный ускоритель, способный доставлять различные полезные нагрузки на нескольких дальностях, и совместимые мобильные наземные пусковые платформы, которые можно быстро развернуть.

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Lockheed Martin играет значительную роль в исследованиях, разработке и демонстрации гиперзвуковых технологий на протяжении более 30 лет. Корпорация вложила значительные средства в развитие ключевых технологий и возможностей, в том числе в возможности гиперзвуковых ударов и системы защиты от возникающих гиперзвуковых угроз, и поддерживает все виды вооруженных сил США в этих гиперзвуковых программах.

Компания рассчитывает провести первые боевые испытания в 2021 году.

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Источник: Defence-blog