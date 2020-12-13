Южная Корея допустила к боевым действиям новый легкий вооруженный вертолет (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Южная Корея допустила к боевым действиям новый легкий вооруженный вертолет (ВИДЕО) Южная Корея допустила к боевым действиям новый легкий вооруженный вертолет (ВИДЕО)

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Управление программы оборонных закупок Южной Кореи (DAPA) сообщило, что новый легкий вооруженный вертолет, широко известный как Light Armed Helicopter (LAH), был объявлен пригодным для боевых действий.

Согласно многочисленным отчетам, DAPA пришло к выводу, что программа LAH может перейти от стадии разработки к стадии подготовки к производству, информирует enovosty.com/news.

Новый вертолет, разработанный компанией Korea Aerospace Industries (KAI), предназначен для замены устаревших ударных вертолетов армии Республики Корея (MD-500, AH-1S). Проект LAH — это проект, который направлен на разработку передового вооруженного вертолета, подходящего для современного поля боя.

LAH был разработан на основе LCH (Light Civil Helicopter), местной версии двухмоторной платформы Airbus Helicopters H155. Благодаря синергии максимальной унификации подсистем и частей с LCH, KAI снизит затраты на разработку, производство и поддержку.

Новая боевая воздушная платформа оснащена укороченными крыльями, предназначенными для установки 70-мм ракетных блоков, а также установленным в носу электрооптическим/инфракрасным (EO/IR) датчиком и трехствольной башней калибра 20 мм, а также фюзеляжными и устанавливаемыми на хвосте ракетными предупредительными приемниками.

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Вертолет LAH успешно выполнил свой первый полет в 2019 году. KAI стремится завершить разработку LAH в 2022 году.

По состоянию на сегодняшний день три испытываемых вертолета провели в прошлом году более 850 часов испытательных полетов.

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Источник: Defence-blog