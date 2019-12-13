ТОП-5 истребителей, которые могут попытаться выступить против американского F-22

F-22 ВВС США и новый F-35 — два самых совершенных истребителя класса воздух-воздух в мире.

Вот пять боевых истребителей, которые, как надеются страны, могут противостоять небесным королям:

Военно-воздушным силам всего мира приходится бороться с одним простым, но пугающим фактом: их истребителям, возможно, придется идти против F-22 и, возможно, в меньшей степени, против F-35 , обоих истребителей пятого поколения, оснащенных современным, смертоносным оружием воздух-воздух и отличными датчиками, информирует enovosty.com/news .

1. Chengdu J-20. Китайский истребитель J-20, пожалуй, представляет наибольшую реальную угрозу для истребителей пятого поколения Америки. У Китая есть ряд истребителей в разработке, производстве и раннем развертывании, но J-20, похоже, является жемчужиной. Он большой, но кажется скрытным, по крайней мере, спереди. Он может нести смертоносные ракеты чрезвычайно большой дальности, и Центр стратегических международных исследований уже в 2017 году сообщил, что это может быть полноценный истребитель-невидимка пятого поколения. Читайте: Может ли Великобритания сделать F-35 Stealth Fighter гиперзвуковым? Теперь некоторые черты пятого поколения, как оказалось, отсутствуют в J-20, в особенности супер круиз. Но хотя J-20 не может превышать скорость звука без форсажных камер, он все равно может быть опасным. К счастью, Индия заявила, что J-20 не так скрытен, как его преподносили, заявив, что ее пилоты отслеживали эти самолеты возле общей границы стран на расстоянии многих миль.

2. Sukhoi Su-57 (ранее известный как PAK FA). Российский Sukhoi Su-57 — один из немногих конкурирующих истребителей пятого поколения, которые существуют в настоящее время, и его создатели настаивают на том, что он не только конкурирует с F-22, но некоторые даже утверждают, что он лучше в воздухе и на поверхностных операциях. Россия очень надеется, что этот истребитель сможет доминировать над F-22 и F-35, если когда-либо пойдет на войну с Западом. Но самолет не кажется таким уж впечатляющим. По словам большинства экспертов и индийских лидеров, которые отказались от покупки самолета, его оружейные возможности хороши, но похвастаться особо нечем. Для того, чтобы приблизиться к скорости, подобной скорости F-22, ему необходимо использовать свои форсажные камеры, которые разрушают его малозаметность. Хуже того, Россия не может позволить себе этот самолет, и решила не производить его в значительных количествах, поскольку санкции и цены на нефть продолжают наносить ущерб ее экономике.

3. TAI TF-X. Турция гоняется за собственным истребителем пятого поколения под названием TF-X под эгидой турецкой аэрокосмической промышленности. Хотя Турция является членом НАТО и планирует купить F-35, ее отношения с Америкой и Западом стали более напряженными, и Турции необходимо собственное оружие, чтобы гарантировать свою безопасность. Самолет находится в стадии разработки, первый полет запланирован на 2023 год. Предполагается, что он имеет скрытый фюзеляж, высокую скорость. Предполагается, что он способен развивать скорость 2 Маch и боевой радиус почти 700 миль.

4. HAL AMCA. Индия была частью программы PAK FA, которая создала Sukhoi Su-57, но, когда она получила в свои руки первые самолеты, они были недостаточно сильны и не смогли соответствовать техническим требованиям, согласно индийским военным лидерам. Таким образом, Индия вышла из программы Sukhoi и расширила свою программу для отечественного истребителя пятого поколения, Advanced Medium Combat Aircraft. Самолет похож на F-22 — со стелсом, супер круизом, двумя двигателями и всепогодными возможностями. Он содержит высококачественные двигатели, радары и ракеты большой дальности. Каким бы странным это не казалось, эти мощные двигатели могут быть из Америки. Хотя между Индией и США часто складывались напряженные отношения, АМСА, скорее всего, будет выступать против китайского J-20, чем против F-22, поэтому Америка хочет получить прибыль от продажи двигателей, одновременно увеличивая риск для Китая. А если F-22 в конечном итоге будет бороться с AMCA? Что ж, F-22, вероятно, выиграет, независимо от того, какими двигателями оснащен AMCA.