Эсминец Type 055 ВМС Китая оборудовали защитой от стелс-истребителей

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Китайские государственные СМИ недавно сообщили, что военно-морской эсминец с управляемыми ракетами Type 055 обладает защитой от невидимости стелс-истребителей и антиспутниковыми возможностями на низкой околоземной орбите.

По словам китайских аналитиков, средства защиты от малозаметности стелс-истребителей необходимы для противодействия потенциальным угрозам со стороны американских самолетов-невидимок, таких как реактивные истребители F-35 и F-22, а также бомбардировщики B-2, информирует enovosty.com/news.

Эти возможности дадут китайским войскам ключевое преимущество над противниками в современной войне.

Этими возможностями корабль обладает за счет двухдиапазонной радиолокационной системы. В июле Китай выпустил новую версию своего эсминца с управляемыми ракетами Type 052D, оснащенного новым радаром для обнаружения боевых самолетов-невидимок.

«Некоторые из передовых радиолокационных систем, созданных с помощью современных технологий, могут обнаруживать летательные аппараты на низкой околоземной орбите, которые часто перемещаются вокруг Земли на высоте 300-500 км», — цитирует слова Ван Янаня, военного эксперта, Global Times.

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Высокопроизводительные радиолокационные системы могут обнаруживать и отслеживать спутники. «Это означает, что радар может затем направить оружие для атаки спутников», — пояснил Ван.

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Военно-морской флот Китайской Народно-освободительной армии (PLAN) планирует иметь флот из 8 эсминцев Type 055, которые являются его самыми мощными военными кораблями на сегодняшний день. Type 055 водоизмещением более 10 000 тонн представляет собой эсминец длиной 180 метров и шириной 20 метров со 112 ракетными элементами вертикального пуска, способными запускать такие ракеты, как поверхность-воздух, противокорабельные, наземные и противолодочные ракеты. Согласно более ранним сообщениям китайских СМИ, есть планы использования эсминца для операций противоракетной обороны.

Учитывая большие размеры Type 055, он, естественно, сможет нести ракету противовоздушной обороны, способную поражать цели на низкой околоземной орбите, предсказал Ван, отметив, что радарная система, используемая на Type 055, также может передавать данные наземным силам ПВО, которые могут запускать противоспутниковые ракеты.

Источник: Defenseworld