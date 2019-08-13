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Стало известно, когда наступит конец света

Главная » Последние новости » Новости технологий » Стало известно, когда наступит конец света
 
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Специалисты из Кардиффского университета отмечают, что вскоре на нашу планету упадет огромный астероид. Это только вопрос времени. Они отмечают, что человечеству не удастся избежать конца света.

Однажды это уже едва не случилось. Небесное тело, которое получило название «изгой», пролетело очень близко возле Земли. Его размер был с Эйфелевую башню, а скорость составляла 25 тысяч километров в час. Астероид находился на расстоянии 7,4 миллионов километров от нашей планеты. Ученые подчеркивают, что если он хотя бы немного отклонился от траектории полета, то последствия были печальными, информирует enovosty.com/news.

Сегодня ученые из американского космического агенства НАСА работают над созданием
специальной планетарной обороны, которая должна защитить Землю от угроз с открытого космоса. Она будет представлять себя корабль, который сможет изменять траекторию движения небесных тел или сразу их уничтожать.


Автор: Катерина Лукьянчук
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