Компания Microsoft анонсировала выпуск смартфона Surface Duo с двумя экранами

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Компания Microsoft анонсировала выпуск смартфона с двумя экранами, который позволяет пользователям одновременно выполнять несколько задач

Компания Microsoft вернулась к продаже смартфонов впервые после того, как отказалась от своего мобильного бизнеса более четырех лет назад. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

13 августа компания начала принимать заказы на Surface Duo, новое устройство Android с двумя экранами, которое стоит 1399 долларов и поставки которого начнутся в сентябре.

Microsoft позиционирует Duo как более полезный инструмент, чем обычный смартфон, поскольку он позволяет пользователям одновременно выполнять несколько задач одновременно с двумя отдельными приложениями или веб-страницами. CEO Сатья Наделла использует один экран для заметок, а другой для чтения книги в приложении Amazon Kindle.

«Он тонкий, гладкий, наверное, одно из самых привлекательных устройств, которые мы создали», — сказал директор по продуктам Microsoft Панос Панай

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