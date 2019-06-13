Ученые стали на шаг ближе к поиску инопланетной жизни

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Благодаря новому исследованию, список планет, имеющих необходимые условия для поддержания жизни, значительно сократился. Группа исследователей обнаружила, что накопление токсичных газов в атмосфере многих планет делает их непригодными для развития и процветания жизни.

Исследователи изучали атмосферный климат и фотохимию экзопланет, рассматривая компьютерные модели. Сначала они рассматривали углекислый газ, мощный парниковый газ, который помогает поддерживать температуру выше нуля, информирует enovosty.com/news.

Они обнаружили, что простая жизнь животных может существовать только на экзопланетах, расположенных в более чем половине традиционной обитаемой зоны звездной системы. Ближе к краям экзопланете потребовались бы чрезвычайно высокие уровни углекислого газа, чтобы сохранять тепло, достаточное для существования жидкой воды.

Для выживания животных более высокого порядка фактическая безопасная зона сокращается еще больше.

Более того, исследователи обнаружили, что в некоторых планетных системах нет обитаемой зоны. Более холодные и тусклые звезды испускают интенсивное ультрафиолетовое излучение, которое может привести к высокой концентрации угарного газа в атмосфере соседней планеты.

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Угарный газ токсичен: он сильно влияет на гемоглобин, который переносит кислород по всему организму. Даже небольшое количество угарного газа может нанести серьезный вред человеку или животному.

Новое открытие позволяет значительно сузить количество экзопланет, которые ученые могут исследовать для поиска признаков сложной инопланетной жизни.