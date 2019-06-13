Ученые нашли новый вид морских существ
Ученые обнаружили новый вид морских существ под названием the Redlichia rex. Они были найдены во время археологической экспедиции на острове Кенгуру в Южной Австралии.
Ученые из университета Аделаиды обнаружили новый вид вымершего морского существа после того, как на острове Кенгуру были обнаружены окаменелости возрастом 500 миллионов лет, информирует enovosty.com/news.
Крупные трилобиты относятся к современным ракообразным и насекомым и имеют длину около 30 сантиметров.
Джеймс Холмс, сотрудник Университета Аделаиды, сказал, что исследователи назвали новый вид Redlichia rex, похожий на Tyrannosaurus rex, из-за его большого размера.
Он отметил, что ископаемые остатки иллюстрируют эволюционную битву, происходящую между хищниками и добычей.
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«Общий размер и гибкость ног Redlichia rex являются вероятным следствием гонки вооружений, которая произошла в это время», — сказал ученый. С его слов этот гигантский трилобит, вероятно, был ужасом меньших существ на морском дне.