Из-за американских санкций Huawei отложил выпуск нового ноутбука

Главная » Последние новости » Новости технологий » Из-за американских санкций Huawei отложил выпуск нового ноутбука Из-за американских санкций Huawei отложил выпуск нового ноутбука

Закрыть Отправить

Руководство Huawei сообщило, что выпуск нового ноутбука MateBook пришлось отложить на неопределенный срок. Причиной послужили санкции со стороны США.

Руководитель Huawei Consumer Business Group Ричард Ю признался, что компании пришлось отказаться от выпуска новой модели ноутбука. Выход MateBook отстрочили на неопределенный срок из-за американских санкций, информирует enovosty.com/news.

Корпорация Huawei назвала данную ситуацию очень неудачной, ведь выход ноутбука был давно запланирован. Вместе с тем, разработчики отказались рассекречивать характеристики несостоявшейся новинки.

Добавим, что компания Huawei на протяжении всей своей деятельности активно пользуется американскими разработками. Большая часть товаров данного бренда работает благодаря технологиям, созданным в США. Так, одна из наипопулярнейших моделей ноутбука Matebook X Pro комплектуется операционкой Windows и чипами Intel.

Эксперты считают, что выпуск MateBook пришлось отложить из-за запрета устанавливаться американскую операционную систему.

Читайте: Трамп намерен ударить по "Северному потоку-2"

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о чрезвычайном положении американских технологий. Он призвал США защитить разработки от «иностранных врагов», под которыми в первую очередь подразумевал Huawei.