ВМС США начали летные испытания MQ-8C с новым поисковым радаром

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ВМС США начали летные испытания новейшего беспилотного вертолета Northrop Grumman MQ-8C Fire Scout, оснащенного усовершенствованным поисковым радаром Leonardo AN / ZPY-8.

Новейший беспилотный вертолет ВМФ, предназначенный для одновременной работы с другими воздушно-десантными средствами и боевыми кораблями на побережье, и новый радар обеспечат командирам улучшенную и интегрированную картину наблюдения и разведки., информирует enovosty.com/news.

«Радар AN / ZPY-8 значительно увеличивает возможность обнаружения и слежения за пожарными разведчиками целей. Возможность одновременного использования нескольких режимов поддерживает требования ВМС США по наблюдению и разведке», — сказала Мелисса Пэквуд, менеджер программ тактических автономных систем, Northrop Grumman. «Эта возможность позволяет Fire Scout расширять диапазоны для удовлетворения возникающих требований».

Радар Leonardo увеличивает возможность обнаружения и сопровождения целей, даже когда видимость крайне плохая.

Первый полет MQ-8C с радаром состоялся 27 февраля. Испытания начались с нескольких недель наземных испытаний перед первым полетом и продолжают нарастать, так как ВМС и Northrop Grumman рассматривают возможности расширения миссии.

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На сегодняшний день Northrop Grumman поставил 32 из 38 MQ-8C для ВМС, каждый из которых будет модернизирован с помощью радара AN / ZPY-8. MQ-8C достиг первоначальной работоспособности в июне 2019 года, а его первое развертывание запланировано на 2021 год.

Northrop Grumman решает самые сложные проблемы в космосе, аэронавтике, обороне и киберпространстве, чтобы удовлетворить постоянно растущие потребности своих клиентов во всем мире.

Источник: Defence-blog