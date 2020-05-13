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Украинские предприятия пытаются создать препараты для лечения COVID -19, — Степанов

Главная » Последние новости » Новости технологий » Украинские предприятия пытаются создать препараты для лечения COVID -19, - Степанов
 
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Министр здравоохранения Украины Максим Степнов рассказал об отечественных предприятиях, которые, по его словам, пытаются производить лекарственные препараты, которые были бы эффективны в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.

Украинские предприятия пытаются создать препараты для лечения COVID -19, — Степанов

По словам министра, на сегодняшний день, над разработкой и производством таких лекарств работают предприятия: «Интерхим», «Фармак», «Дарница», «Борщаговский», «Биофарма». , информирует enovosty.com/news.

Каждое из них, пытается создать различные препараты, в том числе и для симптоматического лечения COVID -19.

Так, к примеру, медицинское предприятие «Биофрама» уже зарегистрировало и проводит клинические исследования препарата Биовен, которое в последствии будет крайне эффективно бороться с коронавирусной инфекцией. Кроме того, «Дарница» привезла необходимое действующее вещество для производства препарата гидроксихлорохина.

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Степанов убежден, что запуск отечественных фармацевтических предприятий — хороший пример того, как может отечественный фармацевтический бизнес быть полезным и эффективным в борьбе с COVID-19.


Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
Посещений: 69

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