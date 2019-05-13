Ученые NASA зафиксировали изображение спутника Марса цвета радуги (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Ученые NASA зафиксировали изображение спутника Марса цвета радуги (ФОТО) Ученые NASA зафиксировали изображение спутника Марса цвета радуги (ФОТО)

Закрыть Отправить

Благодаря орбитальному аппарату NASA «Одиссея» ученым удалось наконец захватить вид Фобоса в полнолуние. Тепловое изображение марсианской луны очень напоминало разноцветную конфету.

24 апреля THEMIS непосредственно наблюдал за Фобосом, и в это конкретное время солнце находилось за орбитальным аппаратом, полностью освещая марсианский спутник. Это был первый случай, когда ТЕМИС использовался для наблюдения Фобоса в фазе полной луны, информирует enovosty.com/news.

Внешняя полоса имела синие и зеленые оттенки, а затем оттенки от желтого до оранжевого. Красный цвет заполнил центр теплового изображения. Каждый цвет представляет различный температурный диапазон, с самым теплым в центре и самым холодным по внешнему краю.

Вид на полнолуние может помочь ученым понять, их каких материалов состоит Фобос, самый большой из двух лун Марса, а полумесяц дает информацию о текстурах поверхности.

Фобос больше Деймоса и имеет радиус более 11 километров. Эта новая информация от Одиссея может помочь ученым в дальнейшем изучении состава и происхождения Фобоса.

Читайте: Ученые обнаружили новые необычные астероиды

Орбитальный аппарат «Одиссея Марса» — самый продолжительный космический корабль на Красной планете. Он собирал важные данные и снимал изображения марсианской поверхности для программы NASA по исследованию Марса. Он был запущен 7 апреля 2001 года и прибыл на Марс 24 октября 2001 года. Одна из его важных задач — обнаружение воды на Марсе и изучение радиационной обстановки.