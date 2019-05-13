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Ученые NASA зафиксировали изображение спутника Марса цвета радуги (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Ученые NASA зафиксировали изображение спутника Марса цвета радуги (ФОТО)
 
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Благодаря орбитальному аппарату NASA «Одиссея» ученым удалось наконец захватить вид Фобоса в полнолуние. Тепловое изображение марсианской луны очень напоминало разноцветную конфету.

24 апреля THEMIS непосредственно наблюдал за Фобосом, и в это конкретное время солнце находилось за орбитальным аппаратом, полностью освещая марсианский спутник. Это был первый случай, когда ТЕМИС использовался для наблюдения Фобоса в фазе полной луны, информирует enovosty.com/news.

Внешняя полоса имела синие и зеленые оттенки, а затем оттенки от желтого до оранжевого. Красный цвет заполнил центр теплового изображения. Каждый цвет представляет различный температурный диапазон, с самым теплым в центре и самым холодным по внешнему краю.

Вид на полнолуние может помочь ученым понять, их каких материалов состоит Фобос, самый большой из двух лун Марса, а полумесяц дает информацию о текстурах поверхности.

Фобос больше Деймоса и имеет радиус более 11 километров. Эта новая информация от Одиссея может помочь ученым в дальнейшем изучении состава и происхождения Фобоса.

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Орбитальный аппарат «Одиссея Марса» — самый продолжительный космический корабль на Красной планете. Он собирал важные данные и снимал изображения марсианской поверхности для программы NASA по исследованию Марса. Он был запущен 7 апреля 2001 года и прибыл на Марс 24 октября 2001 года. Одна из его важных задач — обнаружение воды на Марсе и изучение радиационной обстановки.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 161

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