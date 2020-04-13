Второй турецко-украинский боевой беспилотник Akinci готовится к испытаниям

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Второй опытный образец боевого беспилотника Akinci, разрабатываемого совместно Турцией и Украиной, должен вскоре пройти испытания.

«Второй опытный образец беспилотника Akinci считает дни для выполнения полетов», — сказал Сельчук Байрактар, технический директор турецкой компании Baykar в своем сообщении в Twitter.

Akinci относится к новому классу «тяжелых» дронов. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) имеет размах крыльев 20 м и оснащен двумя украинскими турбовинтовыми двигателями АИ-450. Он может летать на высоте до 12 000 м и находиться в воздухе до 24 часов. Дрон может поднимать до 900 кг вооружения снаружи и до 450 кг во внутренних отсеках своего фюзеляжа. Его оружие включает управляемые ракеты и различные обычные и высокоточные бомбы.

Беспилотник совершил свой первый полет в декабре 2019 года — после взлета он пролетел 16 минут. До этого Akinci прошел финальные наземные испытания.

Двигатели АИ-450 были установлены на беспилотный летательный аппарат в августе прошлого года, после того как было подписано соглашение о создании совместного предприятия, которое будет находиться в совместной собственности украинского UkrSpecExport и турецкого Baykar.

Ранее планировалось оснастить беспилотник турбодизельными двигателями RD-222, разработанными Tusas Engine Industries, но впоследствии проект был изменен, чтобы вместо этого использовать украинские силовые установки.

Источник: Defenseworld