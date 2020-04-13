Новейший беспилотный вертолет ВМС США успешно завершил испытания

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Это событие ознаменовало собой первый случай, когда пожарный разведчик работал с корабля класса ESB, открывая возможности для будущих развертываний.

Новый беспилотный вертолет военно-морского флота, MQ-8C Fire Scout, завершил первое динамическое испытание интерфейса на борту экспедиционного судна ESB Hershel “Woody” Williams., информирует enovosty.com/news.

Командование Военно-воздушных систем США сообщило, что это событие ознаменовало собой первый случай, когда пожарный разведчик работал с корабля класса ESB, открывая возможности для будущих развертываний.

Корабль Williams стоимостью около 500 миллионов долларов был построен в 2017 году и является вторым из трех экспедиционных кораблей, построенных для военно-морского флота частной компанией. Новый корабль был сдан в эксплуатацию 7 марта 2020 года.

Экспедиционное судно работает со смешанным экипажем из моряков ВМФ и гражданских лиц и имеет уникальную конструкцию, позволяющую иметь открытую операционную палубу внизу и полетную палубу выше.

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Что касается MQ-8C, то это беспилотная авиационная система (UAS), разработанная и изготовленная Northrop Grumman для поддержки военных операций как на суше, так и на море.

На веб-сайте NAVAIR говорится, что беспилотный вертолет имеет дальность полета в 150 морских миль и грузоподъемность более 317 кг, что обеспечивает уникальную ситуационную осведомленность и точную поддержку целей для военно-морского флота на суше и на море с его многочисленными средствами разведки и наблюдения.

MQ-8C Fire Scout отвечает требованиям заказчиков для автономных систем на судне и на суше. Он также имеет возможность автономно взлетать и садиться на любом корабле, предназначенном для авиации. Это улучшение значительно увеличивает дальность и выносливость (более чем в два раза) и полезную нагрузку (более чем в три раза).

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В настоящее время MQ-8C завершил опытно-конструкторские испытания и готов к развертыванию.

Источник: Defence-blog