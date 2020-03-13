Lockheed Martin протестирует лазерное оружие HELIOS в 2020 году

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Высокоэнергетический лазер с интегрированным оптическим ослепителем и системой наблюдения (HELIOS) отвечает требованиям ВМС США и будет интегрирован в эсминец Arleigh Burke в 2021 году.

ВМС США и Lockheed Martin провели критический анализ конструкции (CDR) системы лазерного оружия HELIOS, созданной для эсминцев класса Arleigh Burke, испытания которых запланированы на конец этого года., информирует enovosty.com/news.

Это приближает программу на шаг ближе к ее интеграции с эсминцами, которая должна состояться в 2021 году.

«Наши противники стремительно разрабатывают современное оружие, и угрозы для флота ВМС США становятся все более серьезными», — сказал Хамид Салим, вице-президент Advanced Product Solutions в Lockheed Martin Rotary и Mission Systems. «Нашим военным истребителям сейчас нужны эти возможности для эффективного противодействия таким угрозам, как беспилотные авиационные системы и быстроходные корабли».

Высокоэнергетический лазер с интегрированной системой оптического ослепления и наблюдения (HELIOS) будет проходить системную интеграцию в Мурстауне, штат Нью-Джерси, в 2020 году. Затем он будет испытан на наземном испытательном полигоне военно-морского флота острова Уоллопс, а затем доставлен на верфь для интеграции в эсминец Arleigh Burke в следующем году. В дополнение к тому, что HELIOS будет встроен в конструкцию корабля, он станет интегрированным компонентом боевой системы Aegis, говорится в заявлении Lockheed Martin в среду.

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В рамках программы HELIOS ВМС США ищут высокоэнергетический лазер класса 60 кВт, объединенный с возможностями контрразведки, наблюдения и разведки. Система обеспечит повышенную самооборону и защиту территории, обеспечит большую емкость магазина и значительно сократит затраты на столкновение для наземных объектов низкого и среднего уровня, асимметричных наземных и воздушных угроз.

Источник: Defenseworld