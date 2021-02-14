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Южнокорейская компания представила новые изображения модернизированного вертолета MUH-1 (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Южнокорейская компания представила новые изображения модернизированного вертолета MUH-1 (ФОТО)
 
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Компания Korea Aerospace Industries, более известная как KAI, опубликовала концептуальные изображения своего нового варианта вертолета MUH-1, разработанного компанией для повышения способности корпуса морской пехоты выполнять многомерные высокоскоростные наземные и взлетные операции.

Южнокорейский аэрокосмический гигант обнародовал изображение нового варианта MUH-1 Marineon, вооруженного управляемыми ракетами, ракетами класса «воздух-воздух», 70-мм ракетными установками и 20-мм пушкой, информирует enovosty.com/news.

MUH-1, или Marine Utility Helicopter, представляет собой вариант вертолета-амфибии Surion. На 96% он похож на Surion. Модификации включают интегрированную систему плавучести, дополнительный топливный бак и специализированное радиооборудование.

Южнокорейская компания представила новые изображения модернизированного вертолета MUH-1 (ФОТО)
Южнокорейская компания представила новые изображения модернизированного вертолета MUH-1 (ФОТО)

Новый вертолет также имеет складной несущий винт для обслуживания на борту десантных кораблей класса Dokdo.

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