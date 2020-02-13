Станет еще опаснее: компания Raytheon добавит огневую мощь в истребитель F-35

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F-35 собираются сделать самым передовым истребителем в мире.

Raytheon Co., один из крупнейших в мире оборонных подрядчиков, установит высокоточное оружие для огневой мощи, систему, которая доставляет информацию в режиме реального времени с шести камер на шлем пилота, и усовершенствованную систему посадки для F-35 Joint Strike Fighter, информирует enovosty.com/news.

«Это действительно замечательная платформа», — сказал Стэн Горенк, генерал-майор ВВС США в отставке, а теперь менеджер по развитию международного бизнеса в Raytheon. «Мы продолжаем тесно сотрудничать с производителем самолетов Lockheed Martin, чтобы помочь сделать F-35 самым передовым истребителем в мире».

Оружие Raytheon, которое будет переносить F-35:

Ракета AIM-9X®: Ракета AIM-9X Sidewinder является первой ракетой класса «воздух-воздух» малой дальности, которая будет использована на F-35. ВВС, ВМС США и Raytheon успешно провели испытания ракеты AIM-9X Block I по воздушной цели с самолета F-35A.

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F-35 может нести до двух ракет AIM-9X на своих крыльях и четыре ракеты AIM-120 AMRAAM внутри.

Ракета AMRAAM: ракета AMRAAM работает на всех вариантах F-35. Это единственная ракета класса «воздух-воздух» с радиолокационным контролем, предназначенная для полетов на F-35.

Ракета JSM: Joint Strike Missile — единственная крылатая ракета пятого поколения, которую будет нести F-35, и она также будет доступна для использования на других самолетах, предназначенных для применения в наступательных действиях в наземной войне.

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Конструкция ракеты позволит осуществлять ее внутреннюю перевозку на F-35, что способствует повышению скрытности самолета. Ракета JSM подходит для использования на модификациях F-35 A или C.

Авиабомба JSOW: Joint Standoff Weapon (JSOW) — новейшая система среднего радиуса действия. Это первое подобное воздушное оружие, которое будет использоваться на истребителях четвертого и пятого поколений.

Внутренняя интеграция на F-35A идет полным ходом, а внешняя планируется для F-35B. В 2019 году военно-морской флот завершил эксплуатационные испытания, чтобы добавить JSOW C на самолет F-35C.

Управляемая бомба Paveway: против маневрирующих целей может быть применена усовершенствованная бомба Paveway II от Raytheon, двухрежимный (GPS и лазер), высокоточный боеприпас.

«Умное» оружие StormBreaker: ожидается, что «умное» оружие StormBreaker будет установлено на все варианты F-35 к 2023 году. JSF может нести восемь видов оружия StormBreaker изнутри и восемь — снаружи, на крыльях. В сочетании с датчиками F-35 он позволит самолету поражать движущиеся цели в неблагоприятных погодных условиях.

Работа Raytheon над F-35 включает в себя другие виды технологий.

В 2018 году Lockheed Martin выбрала Raytheon для разработки системы распределенной апертуры следующего поколения, или DAS, для истребителя F-35. EO / DAS F-35 собирает и передает в реальном времени изображения высокого разрешения в шлем пилота с шести инфракрасных камер, установленных вокруг самолета.

И есть система приземления с точным заходом на посадку Raytheon, или JPALS, военная наземная система посадки. Joint Strike Fighter будет первым, кто его использует.

«JPALS — это посадочная система будущего для военно-морской авиации и за ее пределами», — сказал Марк Маселли, заместитель директора программы JPALS.

Система JPALS поддерживает приземления на пересеченной местности и при плохой видимости. Система безопасна и может работать, несмотря на заклинивания, которые могут нарушить способность системы получать действительные данные или любые данные вообще.

Raytheon продемонстрировал мобильность и эффективность JPAL в суровых условиях для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты США. Система использовалась для посадки самолетов во время учений на аэродроме морской пехоты в Юме, штат Аризона.

Источник: Defence blog