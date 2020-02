Bell показал вертолет Bell 360 Invictus в городских условиях (ВИДЕО)

Знаменитый американский производитель вертолетов Bell, входящий в американский конгломерат Textron, выпустил новое видео своей концепции Invictus Future Attack Recon Aircraft.

На видео в учетной записи Bell в Twitter показан новый вертолет во время военной операции в городских условиях, информирует enovosty.com/news.

«Bell 360 Invictus предназначен для поддержки маневренных сил армии США в любых условиях», — говорится в сообщении.

Bell 360 Invictus сможет удовлетворить требование армии США в крейсерской скорости 333 км/ч.

Этот усовершенствованный вертолет будет иметь преобразующее воздействие благодаря полетным характеристикам следующего поколения, повышенной безопасности и большей оперативной готовности — и все это обеспечит решающие возможности.

The #Bell360 Invictus is designed to support the #USArmy’s maneuver force in any environment.

The Bell 360 builds on Bell’s history of innovation and providing reliable scout aircraft. #ArmyModernization #FVL #FARA pic.twitter.com/V4W6Zd9MnK

— Bell (@BellFlight) February 12, 2020