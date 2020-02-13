Bell показал вертолет Bell 360 Invictus в городских условиях (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Bell показал вертолет Bell 360 Invictus в городских условиях (ВИДЕО) Bell показал вертолет Bell 360 Invictus в городских условиях (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Знаменитый американский производитель вертолетов Bell, входящий в американский конгломерат Textron, выпустил новое видео своей концепции Invictus Future Attack Recon Aircraft.

На видео в учетной записи Bell в Twitter показан новый вертолет во время военной операции в городских условиях, информирует enovosty.com/news.

«Bell 360 Invictus предназначен для поддержки маневренных сил армии США в любых условиях», — говорится в сообщении.

Bell 360 Invictus сможет удовлетворить требование армии США в крейсерской скорости 333 км/ч.

Этот усовершенствованный вертолет будет иметь преобразующее воздействие благодаря полетным характеристикам следующего поколения, повышенной безопасности и большей оперативной готовности — и все это обеспечит решающие возможности.

Читайте: Bell показав вертоліт Bell 360 Invictus в міських умовах (ВІДЕО)

The #Bell360 Invictus is designed to support the #USArmy’s maneuver force in any environment. The Bell 360 builds on Bell’s history of innovation and providing reliable scout aircraft. #ArmyModernization #FVL #FARA pic.twitter.com/V4W6Zd9MnK — Bell (@BellFlight) February 12, 2020

Стоит также отметить, что у вертолетов Invictus максимальный диаметр ротора составляет 12 метров, что позволяет ему тихо летать по улицам города и прятаться за небольшими препятствиями.

Командование по обучению и доктрин армии США (TRADOC) выпустило доклад о будущем мировых боевых действий, в котором говорится, что мегаполисы представляют собой чрезвычайно опасное препятствие.

По словам высокопоставленных руководителей армии на конференции LANPAC в 2018 году, мегаполисы — от огромного Токио с его 36-миллионным населением до массовых беспорядков в часы пик в Сеуле — создают огромные препятствия для будущего мировых боевых действий.

К 2030 году ООН прогнозирует, что число мегаполисов в мире увеличится с 30 до 60. Количество крупных городов вырастет с 45 до 88. Потенциальные враги Америки, Китай, Россия и Северная Корея воспользуются этой тенденцией.

«Войны в основном выигрываются или проигрываются там, где люди — там, где население», — сказал генерал Стивен Таунсенд, командир TRADOC, который выступил с помощью видеоконференции в LANPAC.

Источник: Defence blog