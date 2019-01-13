В американских супермаркетах появились умные тележки, заменяющие кассиров (ВИДЕО)

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В двух магазинах Нью-Йорка покупателям предлагают воспользоваться умными тележками. Они способны полностью заменить кассиров.

В супермаркетах Нью-Йорка появились умные тележки для покупок. Разработчики назвали их Caper, информирует enovosty.com/news.

Все Caper комплектуются набором видеокамер для распознавания и сканирования совершенных человеком покупок. Также в тележки встроены специальные сенсоры, которые реагируют на попадание внутрь новых продуктов. На дне устройства располагаются весы для овощей и фруктов.

Во время использования покупатель может отслеживать свои действия на сенсорном дисплее. На нем один за другим появляются все продукты, попавшие в тележку. Помимо этого, рядом с дисплеем расположен терминал, который позволяет оплатить покупки, минуя очереди в кассу.

Умная Caper может еще и демонстрировать посетителю магазина действующие на данный момент акции и скидки. А анализируя продуктовый набор, тележка может даже подсказывать человеку, что ему еще следует докупить. К примеру, устройство способно посоветовать приобрести пармезан, если «увидит» среди покупок спагетти.

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В этом году стартап Caper.ai планирует укомплектовать еще 150 супермаркетов своими умными тележками.