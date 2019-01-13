Ученые: Черные дыры могут быть порталами в другое измерение

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Американские исследователи выдвинули предположение, что фильм «Интерстеллар» — не выдумка. Черные дыры действительно могут быть тоннелями в другие миры.

Авторами такой гипотезы стали исследователи Массачусетского университета и Колледжа Джорджины Гвиннетт. Ученые разработали космическую модель, которая предполагает гиперпространственные путешествия сквозь черные дыры, информирует enovosty.com/news.

До сих пор доминировала теория, согласно которой земная ракета не способна выдержать перегрузку черных дыр. Сингулярность провоцирует большие сужения и растягивания, а поэтому может попросту растворить аппарат.

Однако американские исследователи, проанализировав черную дыру, находящуюся в центре нашей галактики, подвергли сомнению теорию о невозможности космических полетов. Они утверждают, что, вычислив все параметры, влияние черной дыры вполне можно сильно уменьшить. А это, в свою очередь, позволило бы довольно комфортно пройти через сингулярность (пространство-временной континуум).

Глава исследовательской группы физик Гаурав Ханна считает, что огромные крутящиеся черные дыры в будущем будут использоваться для гиперпространственных перемещений.

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Отметим, что сюжет «Интерстеллара» был основан на труде физика Кипа Торна, Нобелевского лауреата.