Турция разработала новый прототип вертолетного двигателя TEI-TS1400

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Производство и сборка второго прототипа (TS4) первого отечественного вертолетного двигателя в Турции TEI-TS1400 продолжилась после ввода в эксплуатацию первого прототипа.

Турбовальный двигатель для многоцелевого вертолета Gökbey T625 разработан дочерней компанией TUSAŞ Engine Industries (TEI), производящей двигатели Turkish Aerospace Industries (TAI). В прототипе T625 ранее использовалась пара турбовальных двигателей CTS800 4-AT, каждый из которых имеет мощность 1373 лошадиных силы. Двигатели были созданы совместно компаниями Rolls-Royce и Honeywell, информирует enovosty.com/news.

Также ожидается, что TS1400 будет использоваться на учебно-тренировочном самолете Hürkuş и тактическом разведывательно-ударном вертолете T129 (ATAK), а также на его производных, разработанных TAI.

Проект по производству двигателя был официально начат под согласованием с президентом оборонной промышленности (SSB) 8 марта 2017 года.

TS3, первый прототип двигателя TEI-TS1400, был доставлен в TAI на церемонии, состоявшейся в декабре 2020 года.

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В заявлении TAI говорится, что первое зажигание и запуск двигателя TS4 были успешно выполнены 6 января 2021 года.

В этом заявлении подчеркивалось, что испытания двигателя ТС4 проводились на новом «национальном испытательном стенде для турбовальных двигателей», который был полностью разработан инженерами и техническими специалистами TAI, и в общей сложности четыре испытательных блока двигателя будут использоваться в рамках проекта для оперативного проведения сертификационных исследований.

Источник: Defenseworld