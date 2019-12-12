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Новая система ракетных пусковых установок в Китае является самой мощной за всю историю

Главная » Последние новости » Новости технологий » Новая система ракетных пусковых установок в Китае является самой мощной за всю историю
 
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Эксперты говорят, что загадочное оборудование, которое появилось на параде, посвященном 70-летию со дня образования КНР, в октябре, является самой мощной ракетной системой PLA.

Ракетная система многократного запуска (MLRS), которая дебютировала на параде, посвященном Национальному дню Китая, была признана современным оружием, способным стрелять как реактивными снарядами, так и баллистическими ракетами, по данным ведущих военных журналов, информирует enovosty.com/news.

В последнем выпуске Modern Ships дал новой системе имя — PCL191. Оно говорит о том, что это модульная пусковая установка, основанная на системе AR3, разработанной Китаем для экспортного рынка.

В отличие от других систем вооружения, выставленных в Пекине, чьи имена были написаны по бокам, Type PCL191 грохотал по улицам Пекина на кузове тяжелых грузовиков с почти полной анонимностью.

Комментатор государственного телеканала CCTV описал его просто как «самоходную ракетную установку с возможностью точного удара».
Парад ракетных систем Китая
Modern Ships пошли дальше, заявив, что модульная ракетная система может нести восемь 370-мм ракет — каждая с дальностью полета 350 км — или две 750-мм тактические баллистические ракеты Fire Dragon 480 — каждая способна летать до 500 км.

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В интервью телеканалу CCTV в октябре Ван Таншен, старший сержант артиллерийской бригады 72-й группы, сказал, что дальность новой пусковой системы «в семь раз» больше, чем у ее предшественника.

«Новое поколение РСЗО расширило наш диапазон стрельбы, чтобы охватить все, что мы хотим поразить», — сказал он.
Тайвань Китай
Сонг Чжунпин, военный комментатор телеканала Phoenix в Гонконге, сказал, что китайские ученые усердно работали над расширением возможностей и диапазона систем многократного запуска ракет PLA.

«Китайская технология MLRS идет в ногу с американскими продуктами, которые также успешно объединили реактивные снаряды и ракеты», — сказал бывший инструктор из Второй артиллерийской корпорации НОАК.

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«Ученые модернизировали шасси грузовиков, которые несут пусковые установки, взрывчатые вещества, используемые для приведения в движение ракет и снарядов и другие технологии, чтобы расширить дальность стрельбы из РСЗО и улучшить ее возможности точного удара», — сказал он.

Согласно китайскому военному журналу Ordnance Industry Science Technology, устройства PCL191 перевозятся на 45-тонных грузовиках, и для их работы требуется всего три человека.

Китайские ракеты и реактивные снаряды управляются отечественной навигационной спутниковой системой BeiDou, которая является конкурентом американской системы GPS.

Анонимный источник сообщил, что в случае военного конфликта новая система PCL191 может быть использована для уничтожения стратегических целей, таких как аэропорты, командные центры и базы снабжения.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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