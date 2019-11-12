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Новое сверхзвуковое оружие Китая увеличит максимальную дальность удара бомбардировщика H-6N до 6000 км

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Последний вариант самолета был предназначен для перевозки оружия, которое впервые увидела публика на параде.

По сообщению военных источников, новый китайский стратегический бомбардировщик H-6N может нести сверхзвуковые крылатые ракеты CJ-100 или сверхзвуковой шпионский беспилотник WZ-8, увеличив максимальную дальность удара до 6000 км, информирует enovosty.com/news.

Последний вариант самолета был предназначен для перевозки оружия, которое впервые увидела публика на параде, посвященном Национальному празднику Китая в прошлом месяце, сообщил в пятницу источник, близкий к ВВС Народно-освободительной армии.

«Полузакрытая зона под фюзеляжем H-6N предназначена для перевозки либо WZ-8, либо CJ-100», — сказал источник, пожелавший остаться неизвестным из-за деликатности вопросов обороны.

CJ-100 — также известный как DF-100 — является крылатой ракетой третьего поколения PLA. Ее предшественница, дозвуковая CJ-10, размещалась на бомбардировщике H-6K и имела дальность полета более 1500 км. Поскольку CJ-100 значительно больше, чем CJ-10, некоторые аналитики ожидали, что ее дальность полета составит 2000 км.

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H-6 бомбардировщик Китай

По словам источника в ВВС, последние разработки позволили предположить, что самолеты могут перевозить негабаритные заряды оружия до необходимой высоты и координат запуска.

Воздушная заправка может увеличить дальность полета H-6N на 500 км над H-6K до более 4000 км. Таким образом, теоретически, CJ-100 может увеличить дальность удара H-6N до 6000 км, сказал источник.

В сентябре PLA Rocket Force выпустила видео, посвященное 70-летию КНР, но позже произвела редактирование материала, в котором были добавлены кадры с ракетой незарегистрированного типа, взлетающей с мобильной пусковой установки.

Военно-морским журналом Naval & Merchant Ships, изданным Китайским институтом морской технологии и экономики, она была идентифицирована как CJ-100.

В неотредактированном видео ракета, казалось, имела две ступени, которые включали отдельный ракетный ускоритель, прикрепленный к нижней части. Ракета-носитель имела длину около 3,3 метра и диаметр 1 метр, а основная часть ракеты имела длину 6,6 метра и диаметр около 50 сантиметров.

Парад военных самолетов Китая

В качестве китайского эквивалента американской противокорабельной ракеты большой дальности типа «В», CJ-100 имеет верхний предел 24 000 метров, крейсерскую скорость 4 Маch и максимальную скорость 4,5 Маch.

В результате того, что Китай отстает от своих конкурентов в разработке реактивных двигателей, CJ-100 использует менее мощные прямоточные двигатели с ракетными ускорителями и аэродинамический воздухозаборник, предназначенные для повышения скорости и снижения стоимости.

Другой китайский военный источник заявил в пятницу, что, когда CJ-100 будет адаптирована для H-6N, ракетный ускоритель должен быть удален, так как самолет обеспечит начальную скорость и высоту, чтобы доставить оружие до максимальной скорости.

H-6 является опорой китайских бомбардировщиков с 1970-х годов.

WZ-8 может быть использован для быстрого определения дальних целей до того, как будут задействованы обычные ударные силы. Это может помочь НОАК улучшить свою эффективность и изменить свои обычные стратегии удара.

По сравнению с передовыми американскими бомбардировщиками, такими как B-1B, стелс-бомбардировщиками B2 и B-21, оснащенными роторными пусковыми установками, а также российским сверхзвуковым бомбардировщиком Ту-160, Китаю предстоит пройти долгий путь, чтобы наверстать упущенное.

H-6K сыграл ключевую роль в учениях PLA по «окружению острова» над Тайванем с начала 2018 года. Учения были разработаны Пекином, чтобы послать предупреждение правительству острова.


Автор: Оксана Ельченко
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