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Краткая история золота

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Золотые ювелирные украшения, которые вы носите сегодня, в общем-то, имеют внеземное происхождение. Золото - внеземное, образовалось из-за более чем двести миллионов лет после образования Земли, вследствие ее бомбардировки метеоритами. Формирование золота - это результат столкновения нейтронных звезд.

Фото: iStock

Большинство тяжелых элементов, найденных на земле, таких как золото, были сформированы благодаря взрывам звезд, называемых суперновые. Золото можно найти даже в океане, содержащем примерно 20 миллионов тонн этого металла в растворенном виде (но экстремально малая концентрация делает его добычу слишком дорогой).

Наиболее эффективным с точки зрения расходования средств, путем добычи золота является добыча его из земной коры. На ранних стадиях добычи золота может быть обнаружено в неоднородностях земной коры, так называемых аномалиях. Горный магнат Марсель Сандерс, совладелец нескольких лицензий на горную разведку золота на общей площади в 51 000 гектаров, говорит, что поиск золота похож на поиск иголки в стоге сена, поскольку лишь одна из десяти тысяч аномалий является полезной и только одна из ста тысяч стоит добычи .

Золоторудные аномалии могут быть включены в горную породу, смешанными с другими металлами, или рассыпного золота и золотых самородков. Наибольший самородок золота, найденный до сих пор, имел вес 78 кг., и был назван «Добро пожаловать, незнакомец». Золото — это редкий и ценный мягкий химический элемент, имеющий обозначение Au и атомный номер 79, что делает его одним из элементов с крупнейшими атомными числами, встречающимися в природе.

Атомная масса золота равна 196,96657 дальтонов, что делает его одним из самых тяжелых элементов найденных на земле (оно в 20 раз плотнее воды и почти в четыре раза плотнее железа). Температура плавления золота равна 1064 ° C, а температура кипения — 2700 ° C, это важно знать, поскольку это помогает нам узнать пробу золота. Тем не менее, Марсель Сандерс говорит, что есть лучшие пути узнать пробу, такие как тесты, в которых используются рентгенофлуоресцентные спектрометры.

Золото впервые добыли тысячи лет назад, даже до строительства Египетских пирамид. Первой цивилизацией, которая использовала золото в качестве денег, было королевство Лидия на западе Турции, что было в 700 году до нашей эры. Через века золото стало общеупотребительной формой денег, которую использовали во всем мире.

Связь между золотом и банкнотами была известна как золотой стандарт, который был расторгнут в 1931 году, следовательно сейчас вы не можете обменять ваши банкноты на золото. Однако, большинство людей может не знать, что большая часть золота добывается сегодня с использованием высоко ядовитых химикатов, таких как ртуть и цианид, для отделения золота от примесей.

Цианид используется для выхватывания золота с зернистой золотой руды, которая представляет собой грязную полужидкую смесь, так называемый шлам. От отработанного шлама избавляются, что обычно приводит к нанесению ущерба окружающей среде. Марсель Сандерс работает над разработкой нетоксичных гибридных комбинатов, где будут добывать золото из его рудников без использования ртути и цианидов.

Целью является обработка количества золотых минеральных ресурсов, эквивалентная весу 20 автомобилей, которые, в свою очередь, примерно эквивалентно почти 1% годовой добычи золота в мире, или 0,00018% запасов всех золотых приисков на сегодня. Весь объем золота добытого на сегодня составляет около 190 000 тонн, что эквивалентно трем заполненным бассейнам олимпийского размера, что, в свою очередь, делает золото очень ценным, уникальным и редким металлом.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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