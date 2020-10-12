Индийский беспилотник Rustom-2 совершил успешный полет через год после крушения

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Организация оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) провела успешные летные испытания разведывательного беспилотника Rustom-2 через год после того, как самолет разбился во время испытаний.

Прототип автономного беспилотника средней высоты и большой выносливости провел 8 часов полета на высоте 4800 метров в Читрадурге, штат Карнатака. Ожидается, что к концу 2020 года прототип достигнет высоты 7900 метров и его полет продлится 18 часов, сообщает Hindustan Times.

«У Rustom-2 осталось топлива на один час после восьмичасового испытательного полета на авиационном испытательном полигоне Чаллакере в районе Читрадурга, Карнатака», — сказал высокопоставленный чиновник, информирует enovosty.com/news.

Rustom продолжит проходить испытания, прежде чем будет принят на вооружение индийскими силами.

В сентябре 2019 года Rustom-2 разбился во время испытаний в Читрадурге. «Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), разрабатываемый DRDO, в ходе экспериментальных летных испытаний в новой конфигурации совершил аварийную посадку на полях возле ATR Читрадурга. Данные происшествия анализируются», — говорится в заявлении DRDO.

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Rustom-2 является частью линейки БПЛА Rustom, в которую входят Rustom-I, Rustom-H и Rustom-C. Проект БПЛА стоимостью 209 миллионов долларов был инициирован с учетом требований армии, флота и ВВС. Он выполнил первый испытательный полет с двигателем большой мощности в феврале 2018 года. БПЛА способен нести различную комбинацию полезных нагрузок (350 кг), включая радар с синтезированной апертурой, системы электронной разведки и системы ситуационной осведомленности.

Источник: Defenseworld