Беспилотник Puma Королевского ВМФ Великобритании проходит первые испытания (ФОТО)

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Британский флагман HMS Albion - первый военный корабль Королевского флота, который использует беспилотник Fleet Air Arm для поддержки операций.

Легкий аппарат Puma проходит первые эксплуатационные испытания во время осеннего развертывания HMS Albion в Средиземном море. Его операторы из 700X Naval Air Squadron’s Phantom Flight, обычно базирующейся в Калдроузе в Корнуолле, разрабатывают новую тактику и выясняют, как Puma и другие беспилотные воздушные системы могут быть применены и использоваться бок о бок с другими кораблями и оборудованием Королевского флота, информирует enovosty.com/news.

Чуть более 1,4 метра в длину, с размахом крыльев 2,8 метра, Puma может летать до двух часов, потенциально контролируя территорию площадью до 270 квадратных миль океана.

Учитывая его размер и вес, небольшой дрон можно запускать с большой полетной палубы HMS Albion или с открытых палуб гораздо меньшего десантного корабля. Для этого требуется всего три человека: оператор транспортного средства для управления камерой в полете, оператор миссии для пилотирования / управления Puma и командир полета, который объединяет дрон с кораблем и другими самолетами в этом районе.

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Puma предоставляет оперативной группе дополнительные «глаза в небе», передавая живое изображение в различных погодных/окружающих условиях, что позволяет командирам принимать быстрые и точные решения.

Имея максимальную скорость более 80 км в час, он может не отставать и отслеживать быстрые прибрежные боевые корабли, угрожающие HMS Albion или его целевой группе, а также обеспечивают наблюдение за королевскими морскими пехотинцами во время их рейдов.

Три месяца на HMS Albion и многочисленные учения, проводимые флагманом, дают Phantom Flight беспрецедентный шанс раскрыть потенциал Puma.

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Источник: Defenseworld