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Беспилотник Puma Королевского ВМФ Великобритании проходит первые испытания (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Беспилотник Puma Королевского ВМФ Великобритании проходит первые испытания (ФОТО)
 
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Британский флагман HMS Albion - первый военный корабль Королевского флота, который использует беспилотник Fleet Air Arm для поддержки операций.

Легкий аппарат Puma проходит первые эксплуатационные испытания во время осеннего развертывания HMS Albion в Средиземном море. Его операторы из 700X Naval Air Squadron’s Phantom Flight, обычно базирующейся в Калдроузе в Корнуолле, разрабатывают новую тактику и выясняют, как Puma и другие беспилотные воздушные системы могут быть применены и использоваться бок о бок с другими кораблями и оборудованием Королевского флота, информирует enovosty.com/news.

Чуть более 1,4 метра в длину, с размахом крыльев 2,8 метра, Puma может летать до двух часов, потенциально контролируя территорию площадью до 270 квадратных миль океана.

Беспилотник Puma Королевского ВМФ Великобритании проходит первые испытания (ФОТО)
Беспилотник Puma Королевского ВМФ Великобритании проходит первые испытания (ФОТО)

Учитывая его размер и вес, небольшой дрон можно запускать с большой полетной палубы HMS Albion или с открытых палуб гораздо меньшего десантного корабля. Для этого требуется всего три человека: оператор транспортного средства для управления камерой в полете, оператор миссии для пилотирования / управления Puma и командир полета, который объединяет дрон с кораблем и другими самолетами в этом районе.

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Puma предоставляет оперативной группе дополнительные «глаза в небе», передавая живое изображение в различных погодных/окружающих условиях, что позволяет командирам принимать быстрые и точные решения.

Имея максимальную скорость более 80 км в час, он может не отставать и отслеживать быстрые прибрежные боевые корабли, угрожающие HMS Albion или его целевой группе, а также обеспечивают наблюдение за королевскими морскими пехотинцами во время их рейдов.

Три месяца на HMS Albion и многочисленные учения, проводимые флагманом, дают Phantom Flight беспрецедентный шанс раскрыть потенциал Puma.

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Источник: Defenseworld


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