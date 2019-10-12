Астронавты NASA провели семь часов в открытом космосе

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Американские астронавты уже во второй раз совершили семичасовую космическую прогулку. Они продолжают ремонтировать внешние батареи на МКС.

Астронавты NASA вчера, 11 октября, 7 часов провели за пределами МКС. Кристина Коч, а также Эндрю Морган на протяжении всего этого времени занимались заменой батарей. На такой шаг они пошли для того, чтобы улучшить энергообеспечение станции, информирует enovosty.com/news.

Напомним, на прошлой недели эти же астронавты уже выходили в открытый космос и провели за пределами МКС более семи часов. Тогда Коч и Морган также устанавливали аккумуляторы, однако завершить работу не успели.

В NASA сообщили, что замена солнечных батарей осуществляется для того, чтобы МКС более эффективно удовлетворяла потребности астронавтов. Новые аккумуляторы, по словам специалистов, будут легче и меньше, нежели предыдущие.

До конца года астронавты, находящиеся на МКС, запланировали еще восемь подобных космических прогулок. Скорее всего, в 2019 году им удастся побить очередной рекорд по длительности пребывания за пределами станции. Следующий выход в открытый космос запланирован на 16 октября. В этот день они продолжат менять батареи.

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