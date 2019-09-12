Ученые: В Солнечную систему прилетел новый объект из межзвездного пространства

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Странный межзвездный объект в нашей родной Солнечной системе нашел украинец.

В Солнечной системе найден второй межзвездный объект за всю историю космических исследований. Траекторию небесного тела рассчитали с помощью ресурса Orbit Simulator, информирует enovosty.com/news.

Обнаружил этот объект украинец Геннадий Борисов. Он является астрономом-любителем. Свое открытие совершил еще 30 августа, но только сейчас рассказал об этом миру.

Небесное тело, прилетевшее из межзвездного пространства, получило имя C/2019 Q4. На данный момент его изучением занимается группа международных ученых.

Эксперты пришли к выводу, что найденный объект является кометой. Вслед за ней тянется длинный ореол пыли, который отражает свет от Солнца.

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То, что прилетевшее из межзвездного пространства, тело является кометой – на руку исследователям. Благодаря свечению они надеются детально изучить его.

Напомним, до сих пор единственным межзвездным объектом в Солнечной системе считался астероид Оумуамуа. Сейчас вокруг него вертится много мифов и легенд. Ученые продолжают его изучение.