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NASA сделало неутешительный прогноз: на Землю обрушатся бесконечные дожди

Главная » Последние новости » Новости технологий » NASA сделало неутешительный прогноз: на Землю обрушатся бесконечные дожди
 
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Ученые американского космического агенства решили провести свое исследование, так как не поверили в правдивость прогнозов метеоцентров.

Они сделали свой прогноз погодных условий. Они пришли к выводу, что катаклизмы на планете начнут случатся раньше, чем считалось ранее, информирует enovosty.com/news.

Время проливных дождей не заставит себя ждать. Ученые NASA отмечают, что все имеющие прогнозы о выпадения на Землю осадков неправильные.

Специалисты выяснили, что в атмосфере Земли сейчас активно перемещаются воздушные массы, как результат сокращается число высотных облаков в области тропиков. Это и станет причиной увеличения осадков. Эксперты не понимают, почему метеорологи не учитывают этот факт.

К сожалению, ученые говорят, что в скором будущем проблемы с климатом обретут глобальную форму. Это станет, в первую очередь, проблемой для тропиков. Ученые и далее работают наж этим прогнозом, чтобы предугадать разные природные явления.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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