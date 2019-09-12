LG запатентовала сворачивающийся смартфон
LG изобрела инновационный дисплей для новых смартфонов. Корпорация уже запатентовала уникальный экран.
Ранее компания LG уже удивляла сворачивающимся в рулон телевизором. Теперь же она решила удивить мир сворачивающимся смартфоном, информирует enovosty.com/news.
Именно о применении такой технологии идет речь в новой патентной заявке, поданной в Корейский информационный сервис правового обеспечения интеллектуальной собственности.
Патент описывает аппарат, который оснащен невероятно большим и очень гибким экраном. Конструкцию в четырех местах дополняют шарнирные механизмы. Дисплей такой большой, что два раза может обернуться вокруг своего корпуса.
В сложенном виде смартфон напоминает обычный стандартный по размеру смартфон. В разложенном — он становится очень большим – больше планшета.
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Суть задумки в том, чтобы пользователь сам решал, какого размера дисплей ему необходим в тот или иной момент. Операционная система гаджета же самостоятельно будет подстраивать интерфейс под заданные параметры.
На данный момент пока неизвестно, когда LG воплотит задумку в реальность. Есть вероятность, что патент еще долго будет на стадии чертежей.